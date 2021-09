Foto: Filmgarten

Es ist ein ziemlich abgelegenes Nest, in das Luisa mit ihrem Freund Paco fährt, um ihre Eltern zu besuchen. Auf den Straßen sind kaum Menschen zu sehen, und so ist es kaum verwunderlich, dass Paco, als er Zigaretten kaufen gehen möchte, ausgerechnet auf den Vater von Luisa trifft – den er aber noch nicht kennt. Es entwickelt sich eine absurde Verhandlung, denn die Packung, die Luisas Vater bei sich trägt, ist angeblich die letzte im ganzen Ort. Als die Familie schließlich beisammen ist, auch Luisas Bruder Gabino gehört noch dazu, bleibt in Fauna von Nicolás Pereda die Stimmung durchgehend merkwürdig.

Von Paco erfahren wir, dass er als Schauspieler in einer berühmten mexikanischen Serie über die Narco-Mafia zu sehen ist – er hat dort allerdings keinen Dialog, seine Rolle dürfte also vernachlässigbar sein. Trotzdem besteht der Vater darauf, dass Paco etwas von seiner Kunst sehen lässt. Paco ringt sich also mühsam ein paar Gangsterposen ab.Nicolás Pereda erkundet in seinen Filmen, in denen er immer mit einer Gruppe befreundeter Schauspieler arbeitet, die latent absurden Rückkopplungen zwischen der Wirklichkeit und ihren Überlagerungen mit Fiktion.

Wie in einem Buch

In Fauna bekommt dieses Interesse die Gestalt eines zweigeteilten Films: ungefähr zur Hälfte kippt die Erzählung gleichsam in ein Buch hinein, das Gabino liest, sodass wir uns danach genau genommen in seiner Lektüre befinden, also in den Vorstellungen, die er sich aufgrund des Texts macht.

Das ist eine Konstruktion ganz nach dem Geschmack von Nicolás Pereda, der sich dann auch noch ein paar Späße mit dem Prinzip erlaubt, dass Erzählungen ein "Ende" haben sollten, zu dem man aber nicht immer rechtzeitig kommt. Fauna verbirgt hinter seiner lakonischen Anmutung viel großartige Komik und eine Menge gewichtiger Reflexion auf die Darstellbarkeit der Welt. (Bert Rebhandl, 6.9.2021)