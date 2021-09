Der Impffortschritt ist völlig eingeschlafen: Am Sonntag wurden nur noch 732 Erstimpfungen verpasst. So wenige Erststiche gab es nur ganz zu Beginn der Impfkampagne

Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Der Impffortschritt in Österreich bremst sich weiterhin stark ein: Am Sonntag erhielten nur noch 1.945 Personen eine Corona-Schutzimpfung. Erstimpfungen waren es überhaupt nur noch 732. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Durchschnitt nur noch 11.800 Impfungen pro Tag verabreicht.

So wenig geimpft wurde zuletzt im Jänner – und das bei einem massiven Impfstoffmangel. Am 31. Jänner ließen sich 1.428 Personen impfen. So wenige Erstimpfungen wie am vergangenen Sonntag gab es aber überhaupt nur noch zu Beginn der Corona-Impfkampagne. Will die Bundesregierung den Impffortschritt bei den noch Ungeimpften steigern, muss sie sich schleunigst etwas einfallen lassen.

Aktuell sind 62 Prozent der Gesamtbevölkerung zumindest einmal geimpft. Einen vollständigen Impfschutz weisen knapp 59 Prozent auf, das sind 5,24 Millionen Personen. Insgesamt wurden bisher mehr als 10,5 Millionen Dosen verimpft. Weit mehr als drei Millionen weitere Impfdosen liegen aktuell in Lagern in Österreich herum. Zuletzt wurde in den ersten Bundesländern auch mit den Drittstichen begonnen: Die ersten Auffrischungsimpfungen gibt es vor allem für ältere vulnerable Bevölkerungsgruppen sowie für Mitarbeiter im Spitals- und Pflegebereich. (David Krutzler, 6.9.2021)