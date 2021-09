Nach zwei Jahren Corona-Pause, soll die Leipziger Buchmesse 2022 wieder stattfinden – mit Österreich als Gastland. Foto: imago images/STAR-MEDIA

Wien – Wie Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag bekanntgab, übernimmt die ORF-Literaturexpertin Katja Gasser die künstlerische Leitung des österreichischen Auftritts als Gastland der Leipziger Buchmesse 2022. Regisseurin Mirjam Unger, die bisher dafür verantwortlich war, muss, laut der Aussendung, "ihre Funktion aufgrund terminlicher Kollisionen mit Filmprojekten" zurücklegen. Grund ist demnach, dass der Gastland-Auftritt auf das Jahr 2023 ausgedehnt wurde.

"Nachdem Katja Gasser schon bisher den Gastlandauftritt in ihrer Beiratsfunktion begleitet hat, ist ein nahtloser Übergang gewährleistet. Bei Mirjam Unger bedanke ich mich für ihre Konzeptarbeit", so Mayer weiter. "Die Literatur unseres Landes sorgt auch dafür, dass wir an uns selbst nicht ersticken. Das werden wir in Leipzig zeigen", wird Gasser zitiert. Um sich der Aufgabe ganz widmen zu können, wird die 2019 mit dem Staatspreis für Literaturkritik ausgezeichnete Gasser als ORF-Journalistin beurlaubt. (red, 6.9.2021)