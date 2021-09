"Horizon Forbidden West" wird das letzte Sony-Spiel, das man kostenlos von PS4 auf PS5 upgraden wird können. Foto: Sony Playstation

Bisher konnte man physische oder digitale Kopien von sogenannten First-Party-Spielen, also Sony-eigenen Marken wie "Ghost of Tsushima" oder "God of War", kostenlos von der gekauften Playstation-4-Version auf die technisch erweiterte Playstation-5-Variante updaten. Dies soll künftig nicht mehr möglich sein, sondern zehn Euro kosten, lässt Sony jetzt verkünden.

Verwirrspiel

Aufgekommen ist das Thema, nachdem Sony neun verschiedene Versionen von seinem kommenden Blockbuster "Horizon Forbidden West" zur Vorbestellung freigegeben hat. Keine der Versionen bot die Möglichkeit, von Playstation 4 auf Playstation 5 "aufzurüsten". Das wurde mittlerweile von Sony geändert, doch kam schnell die Diskussion auf, wie das denn künftig sein würde, speziell bei den kommenden Sony-Titeln "Gran Turismo 7" und "God of War: Ragnarok".

"Mit künftigen First-Party-Titeln, die sowohl für die PS4 als auch für die PS5 erscheinen, wird es die Möglichkeit geben, für zehn Euro ein digitales Update zu kaufen," lässt Sony auf dem offiziellen Blog wissen. Die Verwirrung mit "Horizon Forbidden West" war ein Missgeschick, das man bedaure.

Für zukünftige Spiele von Sony heißt das, dass man entweder die voraussichtlich 80 Euro für die PS5-Version zahlt oder, sofern man noch keine PS5 hat, erst die PS4-Version um rund 70 Euro kauft und diese dann auf Wunsch um zehn Euro erweitert. Spiele von Drittherstellern, sei es "Fifa" oder "Call of Duty", sind von dieser Entscheidung nicht direkt betroffen. Hersteller wie Electronic Arts oder Activision Blizzard können selbst bestimmen, ob sie für Upgrades Geld verlangen oder nicht.

Lange Reise

Der Übergang auf die "Next-Gen-Konsolen", also Playstation 5 und Xbox Series X/S, zieht sich seit etwa einem Jahr. Viele Exklusivtitel gab es bisher nicht. Sony, das eigentlich einen klaren Schnitt zwischen den Generationen haben wollte, musste aufgrund der bedingten Lieferbarkeit der neuen Konsolen einlenken und so kommende Spiele wie "Gran Turismo 7" oder "Horizon Forbidden West" für beide Plattformen anbieten.

Microsoft geht hier einen anderen Weg. Hier kann man ein Spiel für eine Xbox kaufen und dann ohne Hürden auf einer anderen spielen. Grenzen zwischen den Generationen waren hier nie geplant. Was das für die technische Weiterentwicklung von Spielen auf der Xbox heißt, muss die Zukunft weisen. (aam, 6.9.2021)