Überblick

Wo die Welt derzeit brennt

Teile Algeriens, Griechenlands und Italiens stehen in Flammen, Kalifornien kämpft seit Wochen gegen die drittgrößte Brandkatastrophe in der US-Geschichte und in Sibirien bringen die Feuer den Permafrostboden in Gefahr. Ein Überblick