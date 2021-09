Noch sind die neuen Züge der Westbahn nicht auf Schiene. Aber im Dezember kommen neue Züge und Verbindungen. Foto: Andy Urban

Wien – Nach dem herausfordernden Corona-Jahr, in dem das Zugangebot nur dank staatlich finanzierter Notvergaben aufrechterhalten wurde, will die Westbahn ihr Angebot wieder ausweiten. Ab Winterfahrplan (12. Dezember) sind täglich bis zu sechs Schnellverbindungen zwischen Wien-Westbahnhof und München geplant (DER STANDARD berichtete). Gefahren wird mit den neuen Doppelstockzügen (Modell "Kiss-3"), die das vom Bauindustriellen Hans Peter Haselsteiner und Investor Erhard Grossnig kontrollierte Eisenbahnunternehmen bei Stadler Rail in der Schweiz bestellt hat.

Darüber hinaus werde im Zuge der Einführung des Klimaticket (26. Oktober), bei dem die Westbahn an Bord ist, das Zugangebot um auf der Weststrecke um acht Zugverbindungen pro Tag ausgeweitet, kündigte Westbahn-Chef Erich Forster am Montag auf einer Präsentationsfahrt an. Damit beginnt eine neue Ära für den ÖBB-Konkurrenten, denn bisher war Westbahn nicht Teil des staatlich finanzierten Öffi-Angebots. Selbiges war nur der ÖBB und zahlreichen Landesbahnen vorbehalten, die Teil des Regimes der Verkehrsverbünde sind.

Grenzüberschreitend unterwegs

Der Weg zum Münchner Flughafen wird damit attraktiver, denn die Westbahnzüge halten im Bahnhof München Ost, was Anschluss an die S-Bahn zum Flughafen ermöglicht.

Auch innerösterreichisch wird es neue Haltepunkte geben: In Kooperation mit dem Land Salzburg und dem Salzburger Verkehrsverbund gibt es morgens mit zwei Zügen nach Salzburg und nachmittags mit drei Zügen von Salzburg Um- und Zusteigemöglichkeiten in Straßwalchen, Neumarkt am Wallersee und Seekirchen am Wallersee.

Neu ist künftig ein Dreiklassensystem: Neben Standard (2. Klasse) und First Class (im oberen Deck) gibt es künftig eine Comfort Class (im Ober- und Unterdeck des Endwagens 11 sowie im Unterdeck des Endwagens 16). Gegen ein Upgrade von 6,90 Euro (bzw. 3,50 Euro für Fahrgäste mit ÖBB-Vorteilscard), das allerdings Vorausbuchung voraussetzt und eine Sitzplatzreservierung inkludiert. Gedacht ist diese neue "Klimaticketklasse" für alle, die mit dem Klimaticket unterwegs sind: Diese Kunden können bei jeder Fahrt und egal, wann sie mit ihrer Netzkarte in der Westbahn unterwegs sind, kostenlos in die Comfort Class upgraden (ung, 6.9.2021)