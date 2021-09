Leder bis zum Knie: Noch wirken sie ein wenig deplatziert, aber das wird sich ändern. Dass gerade bei sommerlichen 25 Grad die Stiefel hervorgeholt werden, muss den Umständen geschuldet sein: Die vierte Welle, sie ist im Anrollen. Die schweren Schuhe, sie scheinen dem Coronavirus den Kampf ansagen zu wollen.

Jedenfalls sehen sie so aus, als wollten sie das Virus das Fürchten lehren. In diesem Herbst können die Treter nämlich nicht klobig genug daherkommen: Das Profil so imposant wie das eines Autoreifens, der Schaft so lang, dass er die Knie verschluckt. Modisches Vorbild für Influencerinnen wie Stefanie Giesinger oder Pernille Teisbaek: Lara Croft. Ihre Stiefel werden auf jedem Instagram-Bild zum Hauptdarsteller.

Die Sache mit den klobigen Stiefeln hatte sich allerdings schon vor Beginn der Pandemie angekündigt: In den Kollektionen von Luxusmodelabels wie Bottega Veneta oder Prada marschierten die Models bereits im Herbst 2019 in ihnen auf. "Im Jahr der Demonstrationen liegen ausgerechnet Kampfstiefel im Trend", analysierte damals die "NZZ" scharfsinnig.

Bottega-Designer Daniel Lee setzt seit Beginn seines Engagements 2018 auf Stiefel mit Profil.

Zum fünften Mal hat sich Barbour mit Alexa Chung zusammengetan. Foto: Hersteller

Demonstrationen hin, Pandemie her: Mittlerweile scheinen die Boots mit Profil im Mainstream angekommen zu sein. Und werden so, wie sie Savannah Smith als Monet de Haan in der Neuauflage von "Gossip Girl" kombiniert, getragen: mit Minirock und Blazer. Alexa Chung setzt in ihrer aktuellen Zusammenarbeit mit Barbour auf ähnliche Kombinationen.

Schwere Stiefel aus der "Studio"-Linie von H&M. Foto: H&M

Konsequenz der Aufregung um die Stiefel: Es gibt kaum einen Hersteller, der nicht ähnlich schwere Modelle ins Programm genommen hat. Wer also seinen Virenschutz für diesen Herbst noch nicht in petto hat: An der Auswahl kann's nicht liegen. (Anne Feldkamp, 9.9.2021)