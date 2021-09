Wien – Im Rahmen eines mehrstufigen Ausschreibungsprozesses sichert sich das Team von GGK Mullenlowe den Etat für den Relaunch der Westbahn.

Die Kampagne läuft seit Sommer 2021 und wird in mehreren Phasen via TV, Print, OOH, Hörfunk, Display Ads und diversen Social Media Formaten ausgespielt, so die Agentur in einer Aussendung.

Credits GGK Mullenlowe:

Michael Kapfer – CEO | Dieter Pivrnec – CCO | Bernd Weninger – COO | Marcus Hartmann – Creative Director | Tamara Oswald – Art Director | Lisa Pöttschacher – Graphic Designer | Gerald Reindl – Senior Copywriter | Tanja Trombitas – Copywriter | Clemens Brückner – Account Manager | Ulrich Zinell – Photographer | LOLA X Media – Film Production. (red, 6.9.2021)