"Wien heute"-Moderatorin Elisabeth Vogel moderiert auch auf ORF 3. Foto: ORF

Wien – Die werktägliche Livenachrichtenstrecke "ORF III Aktuell" startet mit mehreren Änderungen in den Herbst. So unterstützt ab Donnerstag "Wien heute"-Moderatorin Elisabeth Vogel das Team vor der Kamera, während Christine Mayer-Bohusch in Mutterschutz ist, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Vogel bleibt dem Landesstudio Wien jedoch erhalten.

Am selben Tag meldet sich Raffaela Schaidreiter mit "Inside Brüssel" zurück und rückt donnerstags um 12.30 Uhr die Europapolitik in den Fokus. Dabei diskutiert die angehende Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Brüssel mit EU-Abgeordneten über aktuelle Themen im Wechselverhältnis zwischen der EU und Österreich.

Der bekannte Politologe Peter Filzmaier erhält mit "Filzmaiers Freitag" Gelegenheit, auf die innenpolitische Woche zurückzublicken und die Ereignisse einzuordnen. Zu sehen ist er immer freitags um 12.20 Uhr. Bereits seit Anfang des Monats ist ein Newsticker in Form eines "News-Crawl" bei "ORF III Aktuell" integriert. Damit wird das TV-Publikum am unteren Bildschirmrand laufend mit aktuellen Informationen versorgt. (APA, 6.9.2021)