Thomas Pesquet trug an Bord der Weltraumstation ISS aus Marguerite Duras' Roman "Damm gegen den Pazifik" vor

Thomas Pesquet während seines Dictée Géante am 5. September auf der Internationalen Raumstation. Foto: AFP/ESA

In Frankreich ist das Diktat eine Art Nationalsport. Zu den bekanntesten Rechtschreibwettbewerben gehört das "Dictée pour les" Nuls (Diktat für Nulpen). Legendär war das "Dicos d"or" (etwa: Goldene Diktate), das von Frankreichs Literaturpapst Bernard Pivot 1985 ins Leben gerufen wurde und jährlich bis 2005 stattfand. Die kniffligen Texte für Viertel-, Halb- und Endfinale wurden von einer Sprachwissenschafterin und von Pivot selbst verfasst.

Ansage aus 400 Kilometern Höhe

Auf eine buchstäblich neue Ebene wurde das Diktieren nun vom französischen Astronauten Thomas Pesquet (43) gehoben. Der Raumfahrer hat in einer Live-Übertragung einen Text der Schriftstellerin Marguerite Duras an Bord der Weltraumstation ISS zum Mitschreiben vorgetragen.

Das Dictée Géante ("Riesen-Diktat") mit mehreren Hundert Teilnehmern fand am Samstag im Musée de l'Air et de l'Espace in Bourget bei Paris statt, dem ältesten noch existierenden Luft- und Raumfahrtmuseum weltweit. Bei dem Text handelte es sich um einen Auszug aus dem Roman "Damm gegen den Pazifik". (APA, red, 6.9.2021)