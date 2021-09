Liebe Leserin, lieber Leser,

wussten Sie, dass viele Bluetooth-Kopfhörer den Standort ihrer Träger verraten? Sicherheitsforscher haben Schwachstellen entdeckt, von denen auch zahlreiche Markengeräte betroffen sind. Außerdem haben wir in unserer Kolumne "Personal Tech" eine Beschwerde, in der es um schlechte Automatisierung am Beispiel von Self-Service-Kassen geht.

Und: Wir wissen jetzt, wie viele Einträge die Gesichtsdatenbank der österreichischen Polizei ha und verraten auch, wie E-Autos unter 20.000 Euro den Markt erobern sollen.

Das und mehr finden Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Viele Bluetooth-Kopfhörer verraten den Standort ihrer Nutzer

Selbstbedienungskassen: Automatisierung aus der Hölle

Wie E-Autos unter 20.000 Euro den Automarkt erobern sollen

Österreichische Gesichtsdatenbank der Polizei enthält 638.693 Personen

"Bossware": Pandemie lässt Mitarbeiterüberwachung im Homeoffice blühen

Republikaner schrieben Brief an Yahoo-Chefin, die es nicht mehr gibt

Ende der kostenlosen Upgrades von Playstation 4 auf Playstation 5