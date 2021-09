Der Kanzler präsentierte am Montag seine Pläne für den Corona-Herbst. Was davon sind tatsächliche Änderungen, und welche Fragen sind noch offen?

Einer der fünf Punkte ist es, den Kontrolldruck der 3G-Nachweise zu erhöhen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die vierte Welle rollt an: Die Neuinfektionen sind auf dem Stand von Oktober 2020, also von kurz vor dem langen Herbstlockdown. Die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten liegt ebenfalls auf dem Niveau von damals. Verschärfungen stehen also im Raum, und die sollen am Mittwoch besprochen werden.

Am Montag ging dazu im Vorfeld des ORF-"Sommergesprächs" eine Mail an mehrere Redaktionen, in der Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fünf Maßnahmen präsentierte, die er in der Pandemiebekämpfung ergreifen will. Die Beratungen mit den Landeshauptleuten stehen allerdings noch aus. Und: Zahlreiche Fragen sind nach wie vor offen.

Frage: Was sind diese fünf Punkte, ist da eine gröbere Veränderung drin?

Antwort: Der Neuigkeitswert ist begrenzt. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass die Auffrischungsimpfungen "konsequent durchgeführt" werden und dass die Schulen offen bleiben sollen – das ist etwa auch die bekannte Position von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Aufhorchen ließ die Ankündigung, es solle keinen generellen Lockdown mehr geben. Nachsatz: Schutzmaßnahmen solle es nur noch für Ungeimpfte geben. Außerdem heißt es, dass künftig nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz als Grundlage für Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung herangezogen werden soll, sondern die Bettenbelegung auf den Intensivstationen.

Frage: Der Reihe nach: Was hat es mit diese neuen Bewertungsgrundlage auf sich?

Antwort: Die Corona-Maßnahmen der Regierung sind nur anhand gesetzlich festgelegter Kriterien möglich. Orientieren sie sich nicht daran, sind sie gesetzeswidrig. Diese Grundlagen sind schon jetzt im Covid-19-Maßnahmengesetz festgelegt, fünf davon gibt es: die Neuinfektionen und Cluster, die Clusteranalyse, also bei wie vielen Fällen der Ursprung bekannt ist, die Testpositivrate, Tourismus- und Pendlerströme und eben die Belegung der Normal- und Intensivstationen in den Spitälern.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist also eigentlich nicht explizit und schon gar nicht die alleinige die Grundlage für die Bewertung der Situation, die Spitalsbetten spielen dafür schon jetzt eine Rolle. Ob das die alleinige Grundlage sein wird, ist offen – aber unwahrscheinlich, dafür bräuchte es eine Gesetzesänderung. Erst vor etwa zwei Wochen wurde übrigens ebenfalls an dieser Bewertungsgrundlage geschraubt: Da erging ein Erlass von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) an die Länder, in dem festgeschrieben wurde, dass es in der Frage, ob eine Region ein Hochrisikogebiet ist oder nicht, auch eine Rolle spielt, wie hoch die Durchimpfungsrate ist.

Frage: Wie ist das nun mit dem Lockdown für Ungeimpfte, wäre das überhaupt möglich?

Antwort: Derartige Entscheidungen trifft der Gesundheitsminister, er ist es, der die Corona-Verordnungen zu erlassen hat. Freilich berät er sich im Vorfeld mit dem Regierungspartner und den Ländern. Dass Einschränkungen an den Impfstatus geknüpft werden, wird nun schon länger diskutiert. Aus grundrechtlicher Sicht wären bestimmte Erleichterungen für Geimpfte nach Ansicht von Experten und Expertinnen auch verfassungskonform. Denn Einschränkungen müssen an ein konkretes Risiko geknüpft sein, und das ist nun einmal geringer, wenn man geimpft ist.

Ein tatsächlicher Lockdown für Ungeimpfte – also dass diese etwa nicht mehr ohne gute Gründe aus dem Haus dürfen, wie wir es von früheren Lockdowns kennen – ist aber heikel, immerhin muss stets das gelindeste Mittel angewandt werden. Wie diese Einschränkungen für Ungeimpfte konkret aussehen sollen, ist also noch offen.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) befürwortete am Montagabend jedenfalls eine 1G-Regelung "in der Gastronomie, aber auch darüber hinaus". Einschränkungen wären aber verfassungsrechtlich nur für Ungeimpfte möglich. Es lasse sich verfassungsrechtlich "schwer argumentieren, warum man die Personen, die geimpft sind, zu Hause einsperrt", sagte sie. Gesundheitsminister Mückstein sprach bereits von einer denkbaren 1G-Regel in der Nachtgastronomie, aber auch auf "Stehpartys" wie beim Après-Ski.

Frage: Was ist mit den Genesenen?

Antwort: Die erwähnte der Bundeskanzler in seinem Fünf-Punkte-Plan nicht. Aus rechtlicher Sicht wäre es laut dem Verfassungsrechtler Peter Bußjäger zwar "heikel", aber nicht undenkbar, Genesene von bestimmten Gesellschaftsbereichen auszuschließen. Aus epidemiologischer Sicht sind Genesene vor der Delta-Variante sogar besser geschützt als Geimpfte, was gegen eine Schlechterstellung sprechen würde. Wobei Bußjäger schon in der Vergangenheit anführte: Eine Gleichstellung von Genesenen und Geimpften könnte dazu führen, dass Menschen auf die Idee kommen, sich absichtlich anzustecken, oder zumindest eine Infektion in Kauf nehmen– das würde freilich die Intensivstationen belasten und damit die Schutzmaßnahman ad absurdum führen, von Long Covid ganz zu schweigen.

Frage: Wie geht es mit den Drittimpfungen weiter?

Antwort: Die haben bereits begonnen, der konkrete Zeitplan steht seit Mitte August fest: Als Erstes sollen Personen ab 65 Jahren und Risikopatientinnen und -patienten sowie alle mit Astra Zeneca oder Johnson & Johnson Geimpften die Auffrischung erhalten – und zwar nicht später als neun Monate nach dem vorherigen Stich. Als Mindestabstand wurden sechs Monate angegeben. Die zweite Kategorie sind alle, die mit Pfizer oder Moderna geimpft wurden. Hier soll der dritte Stich neun bis zwölf Monate nach der Vollimmunisierung erfolgen. Für die Gruppe der Zwölf- bis 18-Jährigen wird vorerst keine Auffrischung empfohlen. Hier ist die Impfung aber ohnehin erst Ende Mai angelaufen.

Dieser Zeitplan führt dazu, dass manche Personen eine Lücke in ihren Impffreiheiten haben werden: Nach wie vor ist es so, dass man nur bis zu 270 Tage (also neun Monate) nach dem Zweitstich als "weniger gefährlich" gilt und damit Zugang zu bestimmten Bereichen hat. Erfolgt die Auffrischungsimpfung später, muss man – Stand jetzt – testen, in die Nachtgastronomie dürfte man zwischenzeitlich gar nicht (außer man ist genesen). Die zweite Möglichkeit wäre eine Novelle der Covid-Verordnung, die neue Zeitrahmen festlegt, auch das ist denkbar – diese muss ohnehin vor Ende des Monats verlängert werden.

Frage: Was kündigte der Kanzler noch an?

Antwort: Die Rede war außerdem davon, den "Kontrolldruck zu erhöhen". Erstens seien immer mehr gefälschte Zertifikate im Umlauf, zweitens würden die Nachweise teils "mangelhaft" kontrolliert. Momentan ist es so, dass im Gastgewerbe und in Freizeitbetrieben die Betreiber und Betreiberinnen die 3G-Nachweise kontrollieren – bekanntlich manchmal sehr lasch. In anderen Einrichtungen, etwa wenn es kein Personal gibt, das kontrollieren könnte, oder in nichtöffentlichen Sportstätten, muss der Nachweis nicht hergezeigt, aber bereitgehalten werden. Darüber hinaus kontrolliert die Polizei aber stichprobenartig oder anlassbezogen sowohl Gäste als auch Betreiberinnen und Betreiber. Dazu gab es Ende Juli einen Erlass: Darin wies der Gesundheitsminister die Behörden an, in der Gastronomie stärker zu kontrollieren.

Frage: Was ist sonst noch offen, was wissen wir noch nicht?

Antwort: Nicht angesprochen wurde vom Kanzler etwa eine etwaige Ausweitung der Maskenpflicht. Bekanntlich gilt diese in Wien zum Beispiel auch noch in allen Geschäften und etwa im Kino. Schon mehrmals stellte die Hauptstadt im Alleingang strengere Regeln auf, dass der Bund diesen folgt, ist nicht auszuschließen. Mückstein zeigte sich am Wochenende schon offen für eine Ausweitung der Indoor-Maskenpflicht. Ebenfalls offen ist, wie der Schutz der Kleinsten forciert werden soll. Für unter Zwölfjährige ist in Österreich noch keine Impfung zugelassen. Seit längerem gibt es außerdem eine Debatte darüber, ob Corona-Tests gratis bleiben sollen – dazu steht eine Entscheidung aus. Ein weiteres Thema ist die Gültigkeitsdauer der Tests. Auch da geht Wien schon jetzt einen strengeren Weg, Mückstein zeigte sich dem gegenüber nicht abgeneigt. (Gabriele Scherndl, 7.9.2021)