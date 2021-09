Nordkorea hat bisher keine bestätigten Coronafälle gemeldet. Foto: imago images/Winfried Rothermel

Pjöngjang – Nordkorea hat einen General, der seit langem als Aufsteiger im mächtigen Militär des Landes und als wichtiger Akteur in seinem Raketenprogramm gilt, in das Präsidium des Politbüros der regierenden Arbeiterpartei Koreas (WPK) befördert. Das berichteten staatliche Medien am Dienstag. Pak Jong Chon werde nunmehr auch als Sekretär des Zentralkomitees der WPK fungieren, so die Nachrichtenagentur KCNA.

Seine Wahl in das Präsidium, eines der mächtigsten Entscheidungsgremien in Nordkorea, erfolgte, nachdem ihm im Juli ein Verweis oder eine Degradierung gedroht hatte. Staatschef Kim Jong-un Beamte hatte Staatsbedienstete beschuldigt, durch nicht näher bezeichnete Fehler im Zusammenhang mit dem Coronavirus eine "große Krise" verursacht zu haben.

Keine Coronafälle gemeldet

Nordkorea hat bisher keine bestätigten Coronafälle gemeldet und sich nie dazu geäußert, welcher Art die Krise oder die Versäumnisse waren. In den vergangene Jahren wurde Pak zum Vier-Sterne-General der Armee befördert, leitete das Militär als Generalstabschef der Armee und hatte prominente Auftritte an der Seite von Kim, unter anderem bei einem berühmten Ritt auf Nordkoreas heiligem Berg Paektu.

Analysten führen seinen Aufstieg zum Teil auf seine Rolle bei der Entwicklung von Kurzstreckenraketen in Nordkorea zurück, die nach der Aussetzung der Tests von ballistischen Langstreckenraketen durch Kim im Jahr 2018 während der Gespräche mit den Vereinigten Staaten stark angestiegen ist. Pak scheint Ri Pyong-chol, einen anderen mächtigen General, der eine wichtige Rolle in Nordkoreas ballistischem Raketenprogramm spielte, im Präsidium zu ersetzen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Personelle Veränderung

Analysten sagten, die Umbesetzung sei die bedeutendste personelle Veränderung in der Kernelite seit Jahren gewesen und wurde als wahrscheinliche Warnung an sie gesehen, dass Kim sie zur Rechenschaft ziehen und ihre Macht kontrollieren werde. Rim Kwang-il, der als Chef des militärischen Nachrichtendienstes Nordkoreas diente, wurde zum Generalstabschef der Armee ernannt, während Armeegeneral Jang Jong-nam zum Minister für soziale Sicherheit gewählt wurde, so KCNA am Dienstag. (APA, Reuters, 7.9.2021)