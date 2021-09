Sebastian Kurz Montagabend zu Beginn des ORF-"Sommergesprächs" in der Libelle auf dem Dach des Leopold-Museums in Wien. Foto: ORF / Roman Zach-Kiesling

Wien – Am Montag fand das letzte ORF-"Sommergespräch" dieses Jahres statt, zu Gast bei Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher war Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Im Schnitt waren im Fernsehen 890.000 Zuschauer ab 21.05 Uhr in ORF 2 dabei, der Marktanteil liegt bei 34 Prozent. Nicht eingerechnet in diese Zahl sind die späteren Abrufe. Damit liegt Kurz vorläufig noch hinter dem "Sommergespräch" mit Herbert Kickl. Der FPÖ-Chef hatte durchschnittlich gewichtete 914.000 Zuschauer (32 Prozent Marktanteil) – am Tag nach der TV-Ausstrahlung lag er noch bei 849.000 Zuschauern.

Vergangene Woche sahen im Schnitt – ebenfalls noch ungewichtet – 698.000 Zuschauer das "Sommergespräch" mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (Marktanteil von 25 Prozent beim Publikum ab zwölf Jahren).

Platz drei der meistgesehenen "Sommergespräche"

Weitere Zuschauerzahlen bisher: Das Gespräch mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler erreichte durchschnittlich 709.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 28 Prozent. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kam zu Beginn der Interviewserie auf 610.000 Zuseher und 23 Prozent Marktanteil.

Insgesamt erreichten die traditionellen Gesprächsrunden 2,67 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis), das entspricht 35,0 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Durchschnittlich sahen 769.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 29 Prozent Marktanteil die fünf Ausgaben, in den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 20 bzw. 22 Prozent. Damit belegen die von Lou Lorenz-Dittlbacher moderierten "Sommergespräche" 2021 Platz drei der Bestenliste seit 1994.

Der Stand der meistgesehenen ORF-"Sommergespräche" bis einschließlich 2021 zum Vergleich (Daten des Sommergesprächs am Montag vorläufig, noch ohne zeitversetzte Nutzung über die sieben Tage nach der Sendung, die noch in die Daten eingerechnet werden):

Die Livestreams und Video-on-Demand-Angebote der "Sommergespräche" erzielten bis Montag in Österreich insgesamt 245.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 1,2 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bisher bei mehr als sechs Millionen Minuten. Die Durchschnittsreichweite der "Sommergespräche" lag pro Ausgabe bisher bei 22.000.

Alle "Sommergespräche" bleiben noch bis 13. September als Video-on-Demand in der ORF-TVthek verfügbar. (red, 7.9.2021)