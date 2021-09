Wie haben Sie Ihren Sommer verbracht? Foto: getttyimages/istockfoto/swissmediavision

Langsam muss man der bitteren Realität ins Auge sehen und akzeptieren, dass der Sommer demnächst langsam, aber sicher vorbei ist. Eine Erkenntnis, die auch dieser User machen musste:

Um nun also gut durch den Herbst und den langen Winter zu kommen, hilft es sehr, wenn man von Erinnerungen an sommerliche Reisen zehren kann. Vor wenigen Wochen, als man noch die langen lauen Abende in luftigen Gewändern genießen konnte und in Gedanken schon beim nächsten Bade-, Sightseeing- oder Wandertag war. Wer die Möglichkeit dazu hatte und das Fernweh oder auch nur den dringenden Wunsch nach einem Tapetenwechsel verspürte, nutzte die Sommermonate für eine kleine oder große Reise. Einige waren zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie im Ausland.

Manche waren dabei sehr aktiv unterwegs:

Andere hatten Griechenland im Programm:

"Hintermoser Hons" verbrachte seinen Urlaub in Österreich:

Und einige Glückliche haben ihre Reise noch vor sich:

Wohin hat Sie der Sommer 2021 verschlagen?

Würden Sie dort wieder hinfahren? Wie war die Situation vor Ort – auch in Bezug auf Corona? Und fühlen Sie sich gut erholt? Teilen Sie Ihre Empfehlungen und Ihre schönsten Urlaubsmomente im Forum! (aan, 9.9.2021)