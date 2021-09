Hin und wieder gibt es aber dann doch wechselseitiges Staunen. Etwa als ein Nachbar mich bei der Rückkehr von einer ersten Triathlon-Langdistanz am Gang fragte, was man bei "so einem Ironman" eigentlich mache – und nach der Antwort ("3,8 Kilometer schwimmen, 180 am Rad und ein Marathon, also 42 Kilometer laufen") verstehend nickte: "Ach deshalb warst jetzt ein paar Tage weg. Jeden Tag eine andere Sportart: Respekt, das könnte ich nicht."

Es dauerte, bis ich verstand, was er meinte. Aber ich glaube, er glaubt mir bis heute nicht, was ich ihm nachher sagte. Ad hoc kam jedenfalls: "Verarsch wen anderen."