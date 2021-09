Service & Info

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt:

Neukirchen am Großvenediger, Talstation Materialseilbahn (1.929 m) im Obersulzbachtal.

Anreise:

Mit dem Pkw:

Von Zell am See (auf der B311) oder von Kitzbühel (über den Pass Thurn) nach Mittersill. Weiter auf der Gerlosstraße (B165) nach Neukirchen am Großvenediger. Durch den Ort, am westlichen Ortsende links abbiegen (Tafel: "Sulzbachtäler"). Ab der nächsten Kreuzung den Tafeln "Parkplatz Obersulzbachtal" folgen: rechts, über die Gleise, gleich danach wieder rechts. Durch den Ortsteil Sulzau und kurz vor dem Gasthof Siggen rechts über die Brücke. Nach ihr links und ca. 3 km auf der Schotterstraße bis zum großen Parkplatz Hopffeldboden (gebührenpflichtig). Weiter mit dem Hüttentaxi (siehe unten). Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit der Bahn (ÖBB) von Salzburg nach Zell am See (zu den Fahrplänen). Weiter mit der Pinzgauer Lokalbahn bis zur Haltestelle Neukirchen-Sulzbachtäler.

Achtung: Lokalbahn derzeit ab Niedernsill unterbrochen, Schienenersatzverkehr eingerichtet! Details

Von der Lokalbahn-Haltestelle bis zum Parkplatz Hopffeldboden im Obersulzbachtal (= Abfahrtspunkt des Hüttentaxis) sind es noch 4,7 km. Diese überbrückt man entweder zu Fuß, im Taxi (Fa. Posch oder Fa. Steiger) oder per Autostopp. Weiter mit dem Hüttentaxi (siehe unten).

Hüttentaxi:

Vom Parkplatz Hopffeldboden mit dem Hüttentaxi durchs Obersulzbachtal bis zur Talstation der Materialseilbahn. Rechtzeitige Reservierung nötig!

Zur Buchung

Aufstieg zur Hütte:

Von der Talstation der Materialseilbahn (1.929 m) am Fahrweg weiter ins Obersulzbachtal hinein. Nach 50 m nicht von den Markierungen nach links verleiten lassen – dabei handelt es sich um den alten (gesperrten) Hüttenaufstieg übers "Klamml"! Stattdessen an dieser Kreuzung geradeaus weiter am Fahrweg taleinwärts (Holzwegweiser "Kürsingerhütte"). Wenig später links auf einen Steig (Wegweiser "Gletscherweg"). Auf ihm ins Tal hinein, immer entlang des Obersulzbaches. Etwa 20–30 Minuten nach Aufbruch von der Materialseilbahn erreichen wir eine Wegkreuzung auf ca. 2.040 m. Hier den Gletscherweg verlassen und nach links auf den neuen Hüttenzustieg abzweigen (Wegweiser "Kürsingerhütte").

Entlang der neuen Markierungen zu einem felsdurchsetzten Steilhang und auf schmalem, "bröseligem" Steig in vielen Kehren über ihn (tlw. Seile, kurze Leitern). Nach dem Steilhang über einen Zaun (Überstieg), ganz kurz links und bei einem Markierungspfeil wieder nach rechts. Durch Blockgelände, dann linkshaltend hinauf (links von einer ausgewaschenen, plattigen Rinne). Weiter oben queren wir die Rinne nach rechts. Rechterhand einer Fels- und Geröllrinne steil nach oben (Seile), ehe man nach rechts hinausquert (kurz Holzsteg und Geländer) auf ein Geländeeck. Hier haben wir das potenzielle Absturzgelände verlassen und folgen dem Wegweiser "Kürsingerhütte 1/2 h" nach links aufwärts. Schließlich unter der Materialseilbahn durch und rechtshaltend zur Kürsingerhütte (2.548 m).

Kürsinger Klettersteig:

Alternativ könnte man bei der Wegkreuzung im Obersulzbachtal auf 2.040 m am Gletscherweg bleiben, noch weiter ins Tal hineingehen bis zum Gletschersee und über den Kürsinger Klettersteig (Schwierigkeitsgrad B) zur Hütte aufsteigen (anspruchsvoller als der Normalweg zur Hütte, Klettersteigausrüstung nötig).

Aufstieg auf den Keeskogel:

Der Steig auf den Keeskogel zweigt gleich hinter der Kürsingerhütte (an deren Ostseite) nach links ab. Nicht von den angegebenen 3,5 Stunden am Wegweiser schrecken lassen, sie sind sehr großzügig bemessen! Nordöstlich über blockdurchsetztes Gelände hinauf. Auf ca. 2.780 m, bei einer Quelle, links und über einen steileren Geröllhang (Steig tlw. abgerutscht) hinauf auf eine flache Schulter (Pfosten mit Tafel ohne Aufschrift). Nun den Markierungen folgend leicht rechtshaltend (nordöstlich) über Felsblöcke durchs Keeskar bergauf. Schließlich auf den Südwestrücken, auf ihm rechts hinauf und zuletzt steiler über Blöcke (kurz Drahtseil) zum Gipfelkreuz am Keeskogel (3.291 m).

Abstieg:

Entlang der Aufstiegsroute.

Anforderungen:

Ausdauer, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Bergerfahrung nötig – nicht nur für den Gipfelanstieg, sondern bereits für den Hüttenzustieg, der auch im Abstieg begangen werden muss. Nicht bei Nässe, Schneelage oder schlechter Sicht!

Einkehr: Kürsingerhütte, im Obersulzbachtal ev. Postalm, Berndlalm, Kampriesenalm

Für die Übernachtung auf der Kürsingerhütte sind nötig: vorherige Reservierung, ein Schlafsack sowie ein Polsterüberzug und ein 3G-Nachweis!

Karte: Alpenvereinskarte Nr. 36 ("Venedigergruppe") bzw. freytag & berndt-Wanderkarte WK 121 ("Großvenediger – Oberpinzgau")

