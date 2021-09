Georg Spatt will "mir zugeschriebene Kompetenz im Radio- und Audiobereich des ORF einbringen" und bewirbt sich für die Direktion. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Das Führungsteam gilt als fix, und doch verspricht die Bestellung der ORF-Direktorinnen und -Direktoren noch einigen Erklärungsbedarf. Nach STANDARD-Infos wird sich Ö3-Chef Georg Spatt für die ORF-Radiodirektion bewerben. Der nächste ORF-General Roland Weißmann soll wie berichtet ORF-3-Chefin Ingrid Thurnher für den Job vorschlagen.

Spatt bestätigt die Bewerbung für die Radio-/Audiodirektion des ORF: "Ich bin der sicher naheliegendste und wahrscheinlich bestqualifizierte ORF-interne Kandidat für diese Managementfunktion."

Der langjährige Ö3-Chef und Radioprofi wurde zunächst als Wunschkandidat für die TV-Programmdirektion gehandelt, sagte aber dann wegen der vertrackten Kompetenzlage dieser Direktion zwischen Channel-Managern und der für die Programmbudgets zuständigen Finanzdirektion ab.

"Kompetenz und Unabhängigkeit einbringen"

Spatt erklärt die Bewerbung so: "Ich bewerbe mich, weil ich ja schon für eine Position in der Geschäftsführung für qualifiziert angesehen wurde und ich diese mir zugeschriebene Kompetenz und Unabhängigkeit gerne im Radio- und Audiobereich des ORF einbringen will."

Die Bewerbungsfrist für die vier ORF-Direktorinnen und -Direktoren für die ORF-Zentrale und neun für die Landesstudios endet am Donnerstag. Eine Woche danach, am 16. September, schlägt der künftige ORF-Generaldirektor Weißmann die Kandidatinnen und Kandidaten vor. Der Stiftungsrat bestellt sie mit einfacher Mehrheit – die derzeit allein bei den ÖVP-nahen Stiftungsräten liegt. General und Direktorinnen und Direktoren treten ihren Job mit 1. Jänner 2022 an.

Weißmann dürfte aus heutiger Sicht für die Zentrale vorschlagen:

Stefanie Groiss-Horowitz, bisher Puls-4-Chefin nach langen ORF-Jahren, für die Programmdirektion,

Ingrid Thurnher, ORF-3-Chefredakteurin, für Radio,

Eva Schindlauer, ORF-3-Geschäftsführerin, für Finanzen,

Harald Kräuter, GIS-Chef, für die Technik.

Die Grünen haben bei der Generalsbestellung mit der türkisen Mehrheit im Stiftungsrat für Weißmann gestimmt. Sie verlangten dafür ein Nominierungsrecht für Programm- und Finanzdirektion. (fid, 7.9.2021)