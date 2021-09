Klar, die Antriebe sind Vorreiter für die Veränderungen in der Mobil-Branche. Doch auch der Verkauf wird sich ändern. Über Online-Shops? Ohne Händler? Und was ist mit Amazon?

Nicht nur der Antrieb von Automobilen ist radikalen Veränderungen ausgesetzt, auch der Handel damit. Während der Elektroantrieb die Umweltprobleme mildern soll, treibt die Digitalisierung gleichzeitig die Strukturveränderungen im Handel voran. Und beides greift ineinander. Mit Autos zu handeln und Autos zu reparieren war Jahrzehnte lang ein sicheres Geschäft. Nebenbei konnten die Importeure und Händler auch noch am Immobilienmarkt mitnaschen. Riesige Handels- und Serviceareale wurden an Stadträndern gebaut. Heute sind diese Grundstücke ein Vielfaches von dem wert, was sie seinerzeit gekostet haben.

Deutlich weniger Wartung

Die Schlauen haben ihr Vermögen auch schon in Sicherheit gebracht. Erste Industrieruinen zeugen davon. Denn: Plötzlich drehen sich die Geschäftsmodelle: Das Elektroauto benötigt deutlich weniger Wartung. Und die Hersteller werden es auch anders verkaufen (wollen). Am liebsten wäre ihnen wohl, wenn wir im Internet-Konfigurator unsere Kreuzerln machen und dann auf "zahlungspflichtig bestellen" drücken.

So krass wird es bei einem Produkt wohl nicht kommen, das zigtausende Euro kostet. Fragen eröffnen sich trotzdem: Wer wird uns vor dem Autokauf beraten? An wen können wir uns vertrauensvoll wenden, wenn das Auto mal nicht tut, was es soll? Wird anstelle der Autohäuser an Stadträndern Amazon die Auslieferung übernehmen? Mit welchem Paketdienst wird der neue Wagen anrollen?

In jedem Fall werden die strukturellen Veränderungen im Handel noch dramatischer ausfallen als in der Produktion der Autos selbst. (Rudolf Skarics, 7.9.2021)