Matthew Scott. Foto: Screenshot/Youtube

Es gibt Gitarristinnen und Gitarristen, die spielen auf jedem Instrument, ganz egal, und sei es noch so günstig. Dann gibt es wieder Musikerinnen und Musiker, die lassen sich ihre Spielzeuge etwas kosten, weil sonst Spielbarkeit und Ton leiden. Und dann gibt es Matthew Scott.

Der Musiker und Youtuber hat nicht nur eine Reihe von exzellenten und vor allem teuren Gitarren daheim stehen. Er ist, wenn es um Vintage-Gitarren geht, die Nummer eins auf der Videoplattform.

Nehmen wir als Beispiel das Video über seine restaurierte Gibson Les Paul aus dem Jahre 1958. Ja, Sie haben richtig gelesen, eine Originalgitarre aus den 1950er-Jahren.

Die hat Matthew Scott in einem miserablen Zustand auf der Plattform Goodwill gekauft und sie Joel von JW-Restoration zum Bearbeiten mitgegeben. Und das Ergebnis kann sich sehen und vor allem hören lassen.

Restauration

Das Schöne an den Videos von Matthew Scott: Es gibt nicht nur ein Vorher-nachher. Sondern er zeigt oft auch, wie viel Arbeit in so einer Restauration steckt. Mit welchem handwerklichen Geschick diese heiligen Saiten-Grale wieder auf Vordermann gebracht werden.

Aber die Highlights sind natürlich die Ton-Kostproben und, mein Gott, Sie haben noch keine Les Paul gehört, wenn Sie nicht eine 1958er-Les-Paul gehört haben. Ein Ton, so weich, dass man sich am liebsten reinlegen will, der aber gleichzeitig die Wände zittern lassen kann.

Zum Glück ist Matthew Scott auch ein verdammt guter Gitarrist, der weiß, wie er seine Schätze richtig einsetzen muss. (Thorben Pollerhof, 8.9.2021)