Foto: Netflix

Die Ferien sind zu Ende, die Sex-Schule an der Moordale Secondary geht weiter. Nicht alle sind mit den Sitten einverstanden, und so finden sich Otis, Maeve und Eric bald in der züchtigen Schüleruniform wieder. Netflix kündigt den Start der dritten Staffel von "Sex Education" an. Ab 17. September sind weitere acht Folgen abrufbar.

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

(red, 7.9.2021)