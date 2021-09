Foto: BBC America

Wien – Bis Donnerstag noch können sich Wettbewerbsbehörde oder Kartellanwalt querlegen und den Deal vor das Kartellgericht bringen. Doch es sieht derzeit nicht danach aus, als ob Österreichs Wettbewerbswächter wesentliche Einwände gegen den Einstieg des großen europäischen TV- und Streaminghauses Canal+ aus dem französischen Konzern Vivendi bei A1 Now TV hätten.

Vor knapp einem Monat meldete Canal+ Luxemburg bei den österreichischen Kartellbehörden die geplante Übernahme der TV-Plattform des Wiener Telekomriesen A1/Telekom, DER STANDARD berichtete.

Ab 2022 gemeinsam

Die dünne Information der Wettbewerbsbehörde: "Canal+ Luxembourg S.à r.l. beabsichtigt wesentliche Teile der A1 Now TV GmbH, die A1 Now TV betreffen, indirekt zu übernehmen." Nach ersten Informationen planen die beiden Unternehmen, A1 Now TV künftig gemeinsam zu betreiben, in den ersten Monaten 2022 soll es losgehen.

Bei A1 bleibt man auf Anfrage nach dem Einstieg von Canal+ noch recht allgemein in der Sache: "Durch das steigende Interesse an Bewegtbild und den daraus resultierenden potenziellen Synergien evaluieren wir international ausgerichtete Kooperationen, über die A1 und A1 Now TV gern zu gegebenem Zeitpunkt informieren werden."

Nach Donnerstag und einem erwarteten Okay der Behörden dürfte es sich etwas leichter darüber reden.

Canal+ kommt schneller

Programme des TV- und Streamingkonzerns Canal+ werden schon schneller in Österreich zu sehen sein: Die Vivendi-Tochter hat 2019 in Österreich den Sat- und Streaminganbieter HD Austria übernommen. Ab 15. September liefert HD Austria nun ein großes Programmpaket von Mutterkonzern Canal+ sowie von den US-Angeboten Starzplay und von National Geographic aus. "Nicht weniger als eine Kampfansage an die US-Anbieter auf dem internationalen Fernsehmarkt" kündigt man bei HD Austria vollmundig an.

"Vernon Subutex"

Was kommt? Avisiert sind etwa der Politthriller Les Sauvages, mit Golden Globes und Emmys prämierte Serien wie Killing Eve und Normal People sowie It’s a Sin. Exklusiv zeigt HD Austria nach eigenen Angaben Vernon Subutex über einen couchsurfenden ehemaligen Plattengeschäft-Betreiber.

In Frankreich hat Canal+ nach eigenen Angaben neun Millionen Kundinnen und Kunden, von denen 70 Prozent On-demand-Angebote nutzten. In Polen komme man auf drei Millionen Kunden.

Über die aktuellen Nutzungszahlen in Österreich waren am Dienstag zunächst keine Daten zu bekommen. (fid, 8.9.2021)

