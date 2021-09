Die Crew der Inspiration-4-Mission kann sich auf eine besondere Aussicht freuen. Foto: AFP/ JOHN KRAUS

Space X, das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, will am 15. September den ersten zivilen Ausflug in den Erdorbit starten. Im Zuge der Inspiration-4-Mission werden vier Personen für drei Tage die Erde von einer Position beobachten dürfen, die bisher nur Astronauten vorbehalten war. Jetzt zeigt ein Foto auf Twitter, welche Aussicht auf sie warten wird.

Glaskuppel neben dem WC

"Ein Blick auf die Dragon-Kuppel, die unseren Inspiration-4-Astronauten unglaubliche Ausblicke auf die Erde aus dem Orbit bieten wird!", heißt es in dem Tweet. Die Fotos sind bei einem Besuch der "Flug-Hardware Cupola in Kalifornien" gemacht worden, bevor die Kuppel "zur Integration in Dragon Resilience nach Florida verschifft wurde", heißt es weiter.

Die markante Glaskuppel befindet sich offenbar im Bereich der Toilette des Raumschiffs, ließ Jared Isaacman, einer der vier Hobbyastronauten, die Öffentlichkeit wissen. Isaacmann, ein Milliardär und Flugshowpilot, wird mit der Geowissenschafterin und Wissenschaftskommunikatorin Sian Proctor die Mission leiten. Als Spezialisten werden der Dateningenieur Chris Sembroski sowie die Arztassistentin Hayley Arceneaux mitfliegen. Proctor und Sembroski gelang es in einer weltweiten Ausschreibung, sich zu empfehlen.

Medizinische Tests

Die vergangenen Monate verbrachte die Besatzung vor allem mit Trainingseinheiten. Darin inbegriffen: Zentrifugentraining, Training in der Schwerelosigkeit-Ebene, Beobachtungen anderer Space-X-Startvorgänge, Höhentraining und zusätzliche Unterrichts-, Simulations- und medizinischen Tests.

Der Start soll wie bereits erwähnt am 15. September um zwei Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit erfolgen. Sollte die Mission nicht an diesem Tag beginnen können, wird der Start auf den Folgetag verschoben. Space X entschied sich, für die historische Mission einen denkwürdigen Ort auszuwählen. Wie bereits die Apollo-Astronauten davor, startet die Falcon-9-Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, USA. Danach soll die Besatzung den Ausblick aus einer Höhe von rund 590 Kilometern genießen können.

Netflix

Des Weiteren wird der Streamingdienst Netflix bei der Mission mit dabei sein. Das "Abenteuer" der Space-X-Crew wird nahezu in real time dokumentiert werden, und sogar ein Livestream soll beim Start der Rakete angeboten werden. (red, 7.9.2021)