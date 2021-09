In dieser Galerie: 2 Bilder Afghanistans neuer Regierungschef Mullah Mohammed Hassan Achund (links) mit Pakistans Außenminister Sartaj Aziz, August 1999. Foto: AFP/SAEED KHAN Abdul Baqi Haqqani wird Bildungsminister. Foto: AFP/AAMIR QURESHI

Kabul – Die Taliban haben Mullah Hassan Akhund zum amtierenden Chef der neuen Regierung in Afghanistan ernannt. Das teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Dienstag in Kabul mit und wies darauf hin, dass alle Posten in der Regierung zunächst kommissarisch vergeben wurden.

Akhund war enger Weggefährte von Mullah Omar, einer der Gründer der Taliban und Staatsoberhaupt während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001.

Stellvertreter Akhunds soll Mullah Abdul Ghani Baradar werden, bisher Chef des politischen Büros der Islamisten. Der Posten des amtierenden Innenministers wurde an Sirajuddin Haqqani vergeben, Gründer des gleichnamigen Netzwerks, Abdul Baqi Haqqani wird Bildungsminister.

Posten für die Haqqanis

Die USA stufen das Haqqani-Netzwerk als terroristische Gruppierung ein. Mullah Mohammad Yaqoob ist als Verteidigungsminister vorgesehen. Yaqoob ist ein Sohn des Taliban-Gründers Omar. Für den Posten des Außenministers ist Abbas Stanikzai eingeplant.

Insgesamt besetzten die Taliban 33 Posten. Die Ernennung der verbleibenden Führungspositionen von Ministerien und Institutionen werde man nach "langer Überlegung" sukzessive bekanntgeben, sagte Mujahid.

Die Ernennung von Akhund zeige, "wie wenig wir im Westen über die Taliban wissen und ihre Entscheidungen voraussagen können", sagt der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig von der Kabuler Denkfabrik Afghanistan Analysts Network. Vor der Bekanntgabe waren die allermeisten Beobachter davon ausgegangen, dass Mullah Baradar Premierminister wird.

Das Verteidigungsministerium übernimmt Mullah Mohammad Yaqoob, der Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar. Für den Posten des Außenministers ist Abas Staniksai eingeplant. (red, APA, Reuters, 7.9.2021)