In dieser Galerie: 2 Bilder Afghanistans neuer Regierungschef Mullah Mohammed Hassan Achund (links) mit Pakistans Außenminister Sartaj Aziz, August 1999. Foto: AFP/SAEED KHAN Abdul Baqi Haqqani wird Bildungminister Foto: AFP/AAMIR QURESHI

Kabul – Die radikalislamischen Taliban haben drei Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan erste Mitglieder ihrer Regierung vorgestellt. Mullah Mohammed Hassan Achund werde an der Spitze der neuen Regierung stehen, sagte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Dienstag in Kabul. Taliban-Mitbegründer Abdul Ghani Baradar werde sein Stellvertreter.

Innen- und Bildungsminister werden zwei Mitglieder des einflußreichen Haqqani-Netzwerks, Sarajuddin und Abdul Baqi Haqqani. Die USA stufen die Gruppe als Terrororganisation ein.

Das Verteidigungsministerium übernimmt Mullah Mohammad Yaqoob, der Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar, Außenmister wird Amir Khan Muittaqi. (red, APA, 7.9.2021)