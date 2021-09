Julian Baumgartlinger fällt nach einer Knie-OP länger aus. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Leverkusen – Österreichs Fußball-Teamkapitän Julian Baumgartlinger ist erneut an seinem linken Knie operiert worden. Wie Bayer Leverkusen am Dienstag bekannt gab, wurde der Eingriff am Montag in München vorgenommen. Baumgartlinger werde längerfristig ausfallen, hieß es vonseiten des deutschen Bundesligisten. Mit einer Rückkehr des 33-jährigen Mittelfeldspielers wird im Jänner 2022 gerechnet.

Baumgartlinger hatte sich im vergangenen Jänner am Kreuzband verletzt, kämpfte sich aber danach in Österreichs EM-Aufgebot. Beim Turnier brachte er es auf einen Kurzeinsatz. Der Salzburger kam auch bei Leverkusen in der neuen Saison nur auf wenige Spielminuten, ehe ihn erneut Probleme mit dem Knie ausbremsten. Für die Partien in der WM-Qualifikation sagte Baumgartlinger deshalb zuletzt ab. (APA, 7.9.2021)