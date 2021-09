Die Regierung berät am Vormittag gemeinsam mit den Landeshauptleuten über Verschärfungen, schon in den letzten Tagen deponierten die Akteure ihre Forderungen

Die Pressekonferenzen zu Corona-Maßnahmen wurden zuletzt weniger. Nun werden erneut Verschärfungen verkündet. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Impfkampagne stockt, die Infektionen steigen weiter an, die Intensivstationen sind zunehmend belastet – Erinnerungen an den Herbst 2020 werden wach: Die dritte Welle wurde nur durch einen langen und zähen Lockdown gedrückt.

Nun stehen erneut Verschärfungen vor der Tür – wenn auch vermutlich gelindere. Am heutigen Mittwoch berät die Bundesregierung gemeinsam mit Landeshauptleuten und Expertinnen wie Experten, wie man die vierte Welle in den Griff bekommen kann. Was steht an, was steht im Raum?

Der Zeitplan

Ab 8.30 Uhr starten die Beratungen im Bundeskanzleramt. Vor Ort ist etwa Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), andere Länderchefs werden per Videokonferenz zugeschalten sein. Außerdem sollen Expertinnen und Experten mitreden. Um 10 Uhr sollen, so der Plan, konkrete Maßnahmen bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt präsentiert werden. DER STANDARD wird über die Entwicklungen live berichten. Die Regierung zieht sich dann noch einmal zum Ministerrat um 11 Uhr zurück, danach soll es keinen weitern Presseauftritt geben.

Die möglichen Maßnahmen

Schon seit Tagen deponieren die politischen Verantwortungsträger ihre Positionen, daher ist längst bekannt, worüber noch verhandelt wird. Als fix gilt, dass künftig zwischen Geimpften und Ungeimpften differenzieren wird, der Umgang mit Genesenen ist hingegen noch nicht geklärt, ebensowenig eine Ausweitung der grundlegenden Schutzmaßnahmen, etwa der Maskenpflicht. Die Details:

Lockdown und 1G

Einen generellen Lockdown, so betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Vorfeld, werde es nicht mehr geben. Sehr wohl aber "Schutzmaßnahmen für Ungeimpfte". Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) warf dazu etwa in den Raum, dass man Personen, die nicht geimpft sind, den Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen, etwa Discos, verwehen könnte. Welche Bereiche das genau sein werden, steht noch nicht fest.

Darüber, ob tatsächlich eine 1G-Regel kommt, herrscht aber noch Unklarheit. Den Geimpften dürften zumindest eine gewisse Zeit lang auch die Genesenen gleichgestellt werden, denn diese hätten sechs Monate lang einen ähnlich guten Infektionsschutz wie Geimpfte, betonte Mückstein am Dienstag noch, auch der Kanzler sprach vage von einer Gleichstellung. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Justizministerin Alma Zadić (Grüne) stellten sich hinter eine derartige Differenzierung. Letzter betonte kürzlich, das sei verfassungskonform und sprach davon, das man diese "in der Gastronomie und darüber hinaus" einführen könnte. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) forderte eine 2G-Regel für die Nachtgastronomie.

Ausweitung der Maskenpflicht

Der amtierende und der ehemalige Gesundheitsminister machen sich für eine Ausweitung der Maskenpflicht stark – die wurde ja in großen Teilen des Landes beinahe schon obsolet. Mückstein zeigte sich am Wochenende offen für eine ausgeweitete Indoor-Maskenpflicht. Eine solche gibt es bereits in Wien, der dortige Stadtchef plädiert für eine bundesweite Ausdehnung dieser Maßnahme. Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wäre übrigens dafür, noch einen Schritt weiter zu gehen und wieder auf die FFP2-Maske umzusteigen.

Abstand halten und Personenobergrenzen



Der Babyelefant ist seit Monaten Geschichte. Mit dem Öffnen der Nachtgastronomie wurde der Mindestabstand aus den Corona-Verordnungen gestrichen. Dabei zählte er Monatelang zu einer der Grundmaßnahmen in der Pandemiebekämpfung. Breit diskutiert wird eine Wiedereinführung nicht, allerdings plädiert Ex-Minister Anschober auch dafür.

Wiens Bürgermeister Ludwig macht sich außerdem für die Wiedereinführung von Personenobergrenzen stark. Geht es nach ihm, sollen bundesweit Personenlimits bei Veranstaltungen eingeführt werden, vor allem indoor.

Impfen

Bekanntlich stockt die Impfkampagne, offen ist, wie sie wieder angekurbelt werden soll. Der Fokus liegt jedenfalls mittlerweile auf den Drittstichen, die laufen bereits an. Denkbar sind Aufklärungskampagnen. Sogenannte Impfgoodies standen bisher nicht im Zentrum der Debatte, Burgenlands Landeschef Hans-Peter Doskozil (SPÖ) will aber mit einer Lotterie die Impfquote heben.

Schutz der Intensivstationen



Bundeskanzler Kurz kündigte an, dass künftig als Bewertungskriterium für Corona-Maßnahmen die Auslastung der Intensivstationen herangezogen werden soll. Die spielt freilich auch jetzt schon mit rein, laut Mückstein soll es aber künftig einen Stufenplan geben. Als Schwellenwerte für schrittweise Verschärfungen nannte er eine Auslastung von zehn, 15 oder 20 Prozent der Intensivbetten. Für derartige Änderungen macht sich auch der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) stark.

Die Zahlen auf den Intensivstationen sind jetzt schon alarmierend: Wien kündigte an, Betten aufzustocken. Wie die Belagszahlen der vergangenen drei Wochen zeigen, sind im Schnitt 96,9 Prozent der Intensivpatienten nicht vollständig immunisiert. Bei den Patienten auf Normalstationen sind 87 Prozent nicht geimpft.

Was das angeht, so lies die Chefin der Bioethikkommission Christane Druml im Interview mit Puls24 aufhorchen: Man könne diskutieren, ob Nicht-Geimpfte bei Spitalsaufenthalten einen Selbstbehalt bezahlen sollen, sagte sie.

Corona-Tests

Ludwig forderte den Bund auf, dem Beispiel Wiens zu folgen und die Gültigkeitsdauer von Corona-Tests zu verkürzen. Mückstein zeigte sich dem gegenüber nicht abgeneigt. Abgeflaut, aber nicht vom Tisch ist außerdem die Debatte darum, ob Tests künftig kostenpflichtig sein sollten. Mehrere Landeshauptleute, darunter Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und die ÖVP-Landeshauptleuten in Tirol und der Steiermark sprachen sich dafür aus. Oberösterreichs Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) änderte hingegen seine Meinung und sprach sich kürzlich doch für eine Beibehaltung der Gratistests aus. Die SPÖ-Länder sind durchwegs dagegen. Was die Kontrollen den Tests – und anderer Nachweise – angeht, so kündigte Kurz Verschärfungen an, denn man beobachte, dass zunehmend Fälschungen im Umlauf seien. (Gabriele Scherndl, 8.9.2021)