In der STANDARD-Videodiskussion werden Experten, Betroffene und Verantwortliche über die Situation in Bildungseinrichtungen sprechen. Auch Ihre Fragen sind gefragt!

Der politisch erhoffte "Sommer wie damals" ist es nicht geworden. Die vierte Infektionswelle ist in Österreich sogar deutlich früher gestartet als die zweite im vorigen Herbst. Mit durchschnittlich 1.600 täglichen Neuinfektionen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell beim Wert von Mitte Oktober 2020. Auch die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen ist vergleichbar. Betroffen sind vorwiegend Ungeimpfte.

Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es aktuell noch keinen Impfstoff. Auch wenn Covid-19 im Kindes- und Jugendalter in den meisten Fällen sehr mild oder sogar symptomlos verläuft, stellen sich viele Eltern Fragen: Wie wird der Herbst in Schulen und Kindergärten? Sind die Bildungseinrichtungen sicher? Was wird getan? Was sollte die Politik eigentlich tun? Und wie kann ich mein Kind bestmöglich schützen?

Im Video-Diskussionsformat "STANDARD mitreden" diskutieren Doris Wagner, Sektionschefin im Bildungsministerium, der Mikrobiologe Michael Wagner, Sevgi Dogan von der Bundesschülervertretung und die Kindergartenpädagogin Susanna Haas. Moderieren wird Katharina Mittelstaedt, stellvertretende Ressortleiterin der Innenpolitik und Chronik des STANDARD.

Auch Ihre Fragen sind gefragt! Posten Sie, was Sie interessieren würde. Mehrere User-Fragen werden in die Diskussion einfließen. (red, 8.9.2021)