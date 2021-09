"Una mattina, mi sono alzato ..." Foto: netflix

Es geht dem Ende zu in der spanischen Erfolgsserie "Haus des Geldes". Die fünfte und letzte Staffel lief in diesen Tagen auf Netflix an, nach einem Cliffhanger wird es im Dezember das endgültige Finale zu sehen geben. Längst sind es nicht nur Serien aus dem englischen Sprachraum, die weltweit Erfolge feiern. Die spanische Serie rund um die Bankräuber in roten Overalls und Dalí-Masken ist dafür nur eines von vielen Beispielen.

Für gutes Politdrama braucht man zum Beispiel nicht weiter zu schauen als bis Dänemark, wo die Serie "Borgen" mit der Wahl der ersten Premierministerin des Landes die Geschichte sogar vorwegnahm. Um den Meisterdieb Assane Diop geht es in der französischen Serie "Lupin", die seither für Touristenströme im Seebad Étretat sorgt.

Wer war es? Net _ flix

"Shtisel" nimmt seine Zuseherinnen und Zuseher mit in den Alltag einer ultraorthodoxen jüdischen Familie in Jerusalem. Die italienische Serie "Suburra" ist eine Reise in die römische Unterwelt, und im mexikanischen "Wer hat Sara ermordet?" sucht ein zu Unrecht Verurteilter nach dem Mörder seiner Schwester.

Welche internationalen Serien können Sie empfehlen?

Welche können Sie gar im Original sehen? Und wie gut ist die deutsche Synchronisierung gelungen? Was schätzen Sie an der Serie? Und welche hat Sie eher enttäuscht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 9.9.2021)