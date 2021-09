Foto: Apple

Unter dem Titel "California streaming" hat Apple sein diesjähriges Herbst-Event für den 14. September angekündigt. Wie die letzten Produktpräsentationen wird auch diese ausschließlich virtuell ausgetragen und kann im Livestream mitverfolgt werden.

Erwartet wird vor allem das iPhone 13, das in denselben Größen erhältlich sein soll wie das Vorgängermodell. Als Neuerung darf man voraussichtlich Displays mit höherer Bildwiederholrate, eine kleinere Bildschirmaussparung am oberen Rand der Displays und verbesserte Kameras erwarten.

Augmented-Reality

Auch gibt es Vermutungen, ob das Design der Veranstaltungseinladung Hinweise auf neue Funktionen birgt. Auf dieser ist ein leuchtendes Apple-Logo zu sehen, das in einer nächtlichen Szene über einem See schwebt. Laut "The Verge" könnte das einerseits auf einen verbesserten Nachtmodus für Fotografie hinweisen. Andererseits wäre es möglich, dass Apple mit dem leuchtenden Logo eine Always-on-Funktion des Sperrbildschirms andeutet. Für iOS-User ist interessant: Das Apple-Logo ist ein Augmented-Reality-Element. Möchte man die Szene ins eigene Wohnzimmer projizieren, muss man die Event-Seite öffnen und das Logo antippen. Anschließend wird die eigene Umgebung gerendert, und man kann mit der Kamera in das Logo hineinfahren, um die Landschaft, den Sternenhimmel und das Veranstaltungsdatum zu sehen.

Mit der Präsentation des iPhone 13 dürfte auch die Bekanntgabe eines Release-Datums von iOS 15 einhergehen. Die nächste Generation des eigenen Betriebssystems für Mobilgeräte wurde im Rahmen der WWDC angekündigt.

Weitere Geräte erwartet

Weitere noch dieses Jahr erwartete Geräte sind die Apple Watch 7, neue Airpods, Macbook-Pro-Modelle mit 14- und 16-Zoll-Displays und eine Neuauflage sowohl des iPad Mini als auch des iPad-Einsteigermodells. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass man sich am 14. September auf die neue Smartwatch des Unternehmens freuen darf. Diese soll laut Analysten mit neuem Design, flacheren Ecken und größeren Bildschirmen (41 und 45 Millimeter) überzeugen. Das Aussehen der Airpods 3 soll sich hingegen an den teureren Airpods Pro orientieren.

Ob die neuen Modelle von Apples Pro-Laptops schon mit September der Öffentlichkeit vorgestellt werden oder für die Enthüllung ein eigenes Event im Oktober folgen wird, ist noch unsicher. Es ist aber davon auszugehen, dass diese eine neue Generation des Apple-eigenen Chips verbaut haben werden. Nach Jahren soll außerdem wieder ein SD-Kartenslot mit an Bord sein.

Das Event kann wie immer online mitverfolgt werden und startet am Dienstag, 14. September um 19 Uhr MESZ. Im Ticker wird der STANDARD auch dieses Mal in Echtzeit darüber berichten. (mick, 8.9.2021)