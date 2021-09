Tanja Traxler ist neue Ressortleiterin Wissenschaft des STANDARD. Foto: privat

Wien – Tanja Traxler (35), mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin und schon bisher verantwortlich für das Forschungsmagazin des STANDARD, übernimmt die Ressortleitung Wissenschaft beim STANDARD.

Traxler hat Physik an der Universität Wien studiert und das Studium mit einer Arbeit im Bereich der theoretischen Quantenphysik abgeschlossen. Danach absolvierte sie unter anderem Forschungsaufenthalte an der University of California in Santa Cruz und der Twente University in den Niederlanden.

Ihre journalistische Arbeit hat mit dem SchülerSTANDARD begonnen, ab 2005 war sie für den UniStandard tätig. Von 2009 bis 2019 hat Traxler den UniSTANDARD koordiniert, seit 2015 ist sie Wissenschaftsredakteurin beim STANDARD.

2018 erhielt sie den Förderpreis Wissenschaftspublizistik, 2019 wurde ihr erstes Buch "Lise Meitner: Pionierin des Atomzeitalters" (gemeinsam mit David Rennert, Residenz-Verlag) zum Wissenschaftsbuch des Jahres (Kategorie Naturwissenschaft/Technik) gewählt. Ihr zweites Buch "Die Chemie stimmt! Eine Reise durch die Welt der Moleküle" (gemeinsam mit Nuno Maulide, Residenz-Verlag 2020) wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

Der bisherige Ressortleiter Peter Illetschko wird Pressesprecher der Kunstuni Linz. Der ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalist hat in den letzten Jahren maßgeblich den Ausbau der Wissenschaftsberichterstattung im STANDARD verantwortet und forciert. Er wird weiter als Autor für den STANDARD tätig sein. (red, 8.9.2021)