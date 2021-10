Uhren in schwarz, pistaziengrün und zweifärbig

Seamaster Professional Diver 300M "Black Black"

Bei rein schwarzen Uhren wird des Öfteren über deren Ablesbarkeit diskutiert. Wer sich eine zulegt, etwa die Keramikuhr Seamaster Professional Diver 300M "Black Black" (Ø 43,5 Millimeter, Automatik, Master Chronometer), könnte argumentieren: Ich bin in der glücklichen Lage, nicht ständig auf die Uhr blicken zu müssen. Zumindest nicht, um nachzuschauen, wie spät es ist.

Premier B09 Chronograph 40 von Breitling

Erinnert irgendwie an vergangene Tage, an laue Sommerabende, eine Fahrt im Oldtimer-Cabrio, diese pistaziengrüne Variante der Premier B09 Chronograph 40 (Ø 40 Millimeter, Edelstahl) von Breitling.

Was nicht nur an der kulinarischen Farbgebung des Kurzzeitnehmers liegt, sondern an seinem Retroschick und nicht zuletzt dem Handaufzugswerk B09.

Hydroconquest von Longines

Die große Zeit der Bicolor-Uhren waren die 1980er-Jahre. Man denkt an Don Johnson, Miami Vice, weiße Ferraris ... Mit dieser Version der Hydroconquest von Longines (Ø 41 Millimeter, Automatik, Edelstahl, gelbgoldene PVD-Beschichtung, Keramik-Lünette) kann man sich in diese Ära zurückversetzen lassen. Und schon einmal die Sakkoärmel hochkrempeln.

