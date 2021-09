Pro: Noch eine Chance verdient

Für Österreichs Fußballfans war die 0:1-Niederlage gegen Schottland eine Tortur zum Zuschauen. Dass einige von ihnen daraufhin den Kopf von Teamchef Franco Foda fordern, folgt wie das Amen im Gebet. Noch-ÖFB-Präsident Leo Windtner hat aber die einzig richtige Entscheidung getroffen, nämlich mit Foda für die kommenden Länderspiele weiterzumachen.

Man kann den Teamchef für seine Taktik kritisieren, nach diesem Gemurkse können sich die Spieler aber nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Stürmer Marko Arnautovic sagt, man bringe die Qualität nicht auf den Platz. Ein gängiger Vorwurf an Foda lautet, dass sich das ÖFB-Team nicht auf der Höhe seines eigentlichen Könnens präsentiert. In Wahrheit ist die Mannschaft aber momentan einfach nicht besser. Mit Bayern-Star Marcel Sabitzer, Stefan Lainer, Xaver Schlager und Sasa Kalajdžić fehlten Foda vier Schlüsselspieler, die bei der Europameisterschaft noch glänzten. Trotz der positiven Entwicklung in der Spielerausbildung hat Österreich nach wie vor nicht genügend hochqualifiziertes Personal, um sich breiter aufzustellen.

Mit Europameister Italien war das ÖFB-Team im Juni bei der EM auf Augenhöhe. Und dann begannen wieder die Träume von warmen Eislutschern. Wie bereits vor Jahren unter Marcel Koller. Dabei ist Österreich immer noch eine kleine Fußballnation. Und aus der hat Foda das Maximum herausgeholt in der Vergangenheit: erfolgreiche EM-Qualifikation 2019, Gewinn der Nations-League-Gruppe 2020 und zuletzt das Erreichen des EM-Achtelfinales. Dass sich einige Spieler, und damit ist nicht nur Martin Hinteregger gemeint, in einer derartigen Unform präsentieren, auch dafür kann Foda nichts. Der Trainer zog den Gegner nicht am Leiberl im Strafraum. Und weder Florian Grillitsch und Michael Gregoritsch noch Louis Schaub hatten bei ihren Vereinen Spielpraxis. Kicker aus der heimischen Bundesliga sind offenbar keine Alternative zu den formschwachen Legionären.

Der Zug zur WM in Katar ist trotz aller Suderei noch nicht abgefahren. Als Sieger der Nations League wird Österreich im WM-Playoff im März 2022 höchstwahrscheinlich dabei sein. Franco Foda hat sich noch eine Chance verdient, die Mannschaft bis dahin wieder auf Kurs zu bringen. (Florian Vetter, 8.9.2021)