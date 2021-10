Wenn Bilder Geschichten erzählen

Arbeiten der österreichischen Künstlerin Mafalda Rakoš Foto: Mafalda Rakoš

Die Galerie Westlicht in Wien zeigt in der oberen Galerie unter dem Titel "A Story to tell" Arbeiten der österreichischen Künstlerin Mafalda Rakoš, die mit ihrer Kamera auch regelmäßig fürs RONDO unterwegs ist. Zu sehen sind Fotos, die sie mit anderen Elementen wie Collagen, Videos oder Schriften verknüpft.

"A Story to tell", Westlicht. Schauplatz für Fotografie, Westbahnstraße 40, 1070 Wien; bis 24. 10.

Alter Stoff

Scrunchies von James Castle Foto: Hersteller

Der in Berlin lebende Modedesigner James Castle fertigt die schönsten Scrunchies aus Designer- Seidenschals. Ab 125 Euro

www.jamescastle.de





Femininer Liebling

Coco Mademoiselle L’Eau Privée Foto: Hersteller

Anfang September wurde der Österreichische Parfumpreis verliehen. Der Publikumspreis der Damendüfte ging an Coco Mademoiselle L’Eau Privée. 83 Euro

www.chanel.com





Starke Riemen

Galleria Tasche Foto: Hersteller

Die "Galleria Tasche" wurde benannt nach jenem Prada Store, der 1913 in der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand eröffnet wurde. 1800 Euro

www.prada.com





Klare Kante

Sonnenbrille von Louis Vuitton Foto: Hersteller

Virgil Abloh, Chef der Männermodelinie von Louis Vuitton, setzt dem Mann ein kantiges Statement auf die Nase. 500 Euro

www.louisvuitton.com





Gute Frage

Schmuck von Jane Kønig Foto: Hersteller

In ihrer neuen Schmuckkollektion verarbeitet die Dänin Jane Kønig Süßwasserperlen – und hübsche Fragezeichen. Preis auf Anfrage

www.janekoenig.com





Beliebter Klassiker

Boss Bottled Foto: Hersteller

Beim Publikumsvotum für den Österreichischen Parfumpreis in der Herrenduftkategorie erhielt Boss Bottled die meisten Stimmen. 93 Euro

www.hugoboss.com

(RONDO, 5.10.2021)