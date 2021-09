Gute Alternative

Bäckerei Ströck Foto: Heidi Seywald

Dass man in einer Bäckereikette neben dem Frühstücksweckerl gleich auch den Nachmittagskuchen mitnimmt, bietet sich an. Und in dem Fall ist er trotz Massenproduktion recht gut gelungen. Das Biskuit ist tadellos, das Baiser ganz leicht gummig, aber gut im Geschmack. Das Schlagobers schmeckt etwas künstlich nach Himbeere, aber ist angenehm gesüßt. Definitiv eine gute Alternative bei dringendem Bedarf.

Bäckerei Ströck, 2,90 Euro

3 von 6 Punkten





Großpackung

Billa Plus Foto: Heidi Seywald

Handgemacht steht auf der Plastikschachtel und der Familienpackung. 400 g Kardinalschnitte im Ganzen befinden sich darin. Optisch sieht sie gut aus, ein bisschen wie selbstgebacken, beim Kosten stellt sich positiv überraschender Genuss ein. Das Biskuit ist flaumig, das Baiser etwas gummig, aber fein luftig. Etwas viel Schlagobers ist es vielleicht, aber da es nicht zu süß ist, geht das durch. Kann man kaufen.

Billa Plus, 6,99 Euro

4 von 6 Punkten





Zuckerbombe

Konditorei Aida Foto: Heidi Seywald

Oben und unten nur eine ganz dünne Schicht Teig, das Biskuit nicht gerade saftig, in der Mitte eine riesige Menge picksüßes Schlagobers, das auch noch intensiv nach künstlichem Himbeeraroma schmeckt – diesen "Genuss" kann man sich sparen. Statt Glück hinterlässt er ein schales Gefühl der sinnlosen Völlerei und einen Zuckerschock. Und dabei ist die Schnitte auch noch die teuerste unter den getesteten.

Konditorei Aida, 3,80 Euro

2 von 6 Punkten





Wie von der Oma

Bäckerei Schrott Foto: Heidi Seywald

Saftig-weiches Biskuit, außen leicht knackiges Baiser und eine adäquate Menge zart gesüßtes Schlagobers – das ist die perfekte Kardinalschnitte. Und all das vereint sich in diesem kleinen Stück Himmel. Die beste Backoma der Welt könnte es nicht besser hinbekommen. Um es zu ergattern, muss man zwar in die Vorstadt auf die Äußere Mariahilfer Straße pilgern, aber der Weg lohnt sich. Versprochen!

Bäckerei Schrott, 3,30 Euro

6 von 6 Punkten

(RONDO, 30.9.2021)