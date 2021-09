Dominic Team ist Hauptakteur bei einer Kampagne mit Bienen. Foto: Gewista

Österreichs Tennisstar Dominic Thiem wirbt auf Digitalen City Lights der Gewista für den Schutz der Bienen. Die Kampagne soll im Rahmen des Projekts BioBienenApfel in den kommenden Monaten in vielen Städten in Österreich zu sehen sein.

"Mit einer Kampagne, gemeinsam mit Gewista und Dominic Thiem, will das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel bewusst machen, dass wirklich jede und jeder einen Beitrag leisten kann, um diesen 'Helden der Natur' einen Platz zum Leben – und demnächst zum Überwintern – zu schaffen. Denn Bienen sind nicht nur am Waldrand und auf der Wiese zu Hause, sondern auch in den Ballungszentren unseres Landes. Neben den städtischen Gartenanlagen bieten vor allem Balkone oder Fensterbänke einen idealen Lebensraum." (red, 8.9.2021)