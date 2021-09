Re: Betrunken im Mutterleib – Alkohol geschädigte Kinder in Nordirland, Land der Berge: Die stillen Riesen von Murau, Wikipedia – Die Schwarmoffensive, Wildes Neuseeland, Am Schauplatz Gericht: Merkwürdige Versteigerungen, Scobel: Aufklärung neu denken!, Stöckl -dazu die Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Betrunken im Mutterleib – Alkoholgeschädigte Kinder in Nordirland Unter Schwangeren in Nordirland ist der Konsum von Alkohol besonders stark verbreitet – mit fatalen Folgen für die Kinder. Es fehlt an Aufklärung und Unterstützung für betroffene Familien. Eine Mutter macht sich dagegen stark und will ein Umdenken im Land bewirken. Bis 20.15, Arte

20.15 NATUR

Land der Berge: Die stillen Riesen von Murau Regisseur Wolfgang Niedermair porträtiert die "stillen Riesen" im oberen Murtal und zeigt den unverkennbaren Bezug der Einheimischen zu ihren Hausbergen. Bis 21.05, ORF 3

20.15DOKUMENTATION

Wikipedia – Die Schwarmoffensive 2001 von dem Amerikaner Jimmy Wales zusammen mit Freunden gestartet, hat Wikipedia das Internet und das Prinzip der Autorenschaft revolutioniert. Jeder Artikel wird von einem Autor angelegt und dann von vielen anderen fortgesetzt. "Editierkriege", etwa um Politikerinfos, sind die Folge. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Wildes Neuseeland: Inseln am Rande der Welt Berge, Gletscher und weite Ebenen: Die Tier- und Pflanzenwelt dieser Inseln am Ende der Welt hat Skurriles zu bieten. So brüten dort Pinguine im Wald, und Urzeitechsen jagen ihren eigenen Nachwuchs. Bis 21.00, Arte

20.15 DEUTSCHLAND-WAHL

Klartext, Herr Laschet Im Vorfeld der Bundestagswahl beantwortet Armin Laschet (Kanzlerkandidat von CDU/CSU) die Fragen von Wählerinnen und Wählern. Bis 21.45, ZDF

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Merkwürdige Versteigerungen Dieses Mal geht es um zwei Fälle: Der Unternehmer Sch. hat auf Betreiben seiner Hausbank durch eine, wie er sagt, "unnötige" Versteigerung sein Hab und Gut verloren. Darunter auch das Haus, in dem seine Mutter ein Wohnrecht hat. Und: Frau Ö. hat gedacht, dass sie mit dem Verkauf von exquisiter Golfausrüstung Geld verdienen kann. Das Projekt ging schief, die Firma musste Konkurs anmelden. Bis 22.00, ORF 2

21.45 WISSEN

Scobel – Aufklärung neu denken! Wissen nimmt ständig zu und kann von vielen Orten zu jeder Zeit abgerufen werden. Klügere Entscheidungen treffen wir aber wohl dennoch nicht. Bis 22.45, 3sat

22.45 IRRER SOZIALISMUS

Good Bye, Lenin! (D 2002, Wolfgang Becker) Sommer 1990: Alex’ Mutter lag acht Monate lang im Koma und hat die Wende verschlafen. Um ihr den sicheren Herzattackentod zu ersparen, belebt Alex (Daniel Brühl) die DDR auf 79 Quadratmetern wieder. Schöner Mix aus Realität und Satire. Bis 0.40, BR

23.05 TALK

Stöckl Im September feiert Schauspieler Erwin Steinhauser seinen 70. Geburtstag. Zu Gast ist Lukas Resetarits, der ihn im Klub der 70er willkommen heißt. Bis 0.05, ORF 2

