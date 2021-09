Sich an ein konkretes Datum im Spätsommer 2001 zu erinnern fällt wohl den meisten schwer. Denkt man jedoch an den 11. September, weiß man noch ganz genau, wo man war, als man von dem zunächst noch nicht einordenbaren Vorfall in New York hörte. Wie man an diesem sonnigen Dienstagnachmittag schließlich geschockt vor dem Fernseher saß, in dem die Bilder in einer Endlosschleife wiederholt wurden, wie man im Büro das Radio aufgedreht hatte und gebannt mit den Kollegen die Geschehnisse verfolgte und sich in den Öffis jedes Gespräch rundherum darum drehte, was gerade geschehen war.

Welche Bilder haben sich bei Ihnen für immer eingebrannt? Foto: HENNY RAY ABRAMS / AFP

"'Es lief irgendeine Nachrichtensendung im Hintergrund, und plötzlich hieß es, ein Flugzeug sei ins World Trade Center gerast. Das war schrecklich, aber ich dachte, das ist ein Unfall, so was ist ja schon vorgekommen.' Dann sah sie im Fernsehen die zweite Maschine, und für einen Augenblick glaubte sie, man wollte jetzt den Schaden begutachten. 'Doch mir wurde sehr schnell klar, dass ich Zeuge von etwas noch nie Dagewesenem war.'" So beschreibt Roz Chast, die Cartoonistin des "New Yorker", ihre Erinnerungen an jenen Tag. Und so wie ihr ging es wohl den meisten, die spürten, dass sie einen historischen Moment erlebten, im Kollektiv mit der ganzen Welt, die für einen Moment ganz nah zusammengerückt zu sein schien.



Momente, die eine Zeitenwende markierten, gab es im Lauf der Geschichte viele. Die Mondlandung, die Ermordung Präsident Kennedys, den Fall der Berliner Mauer, die ersten Tage der Corona-Pandemie – und die Anschläge des 11. September 2001. Sie fanden nicht nur ihren Weg in die Geschichtsbücher und prägten Epochen und Generationen von Menschen. Für die, die sie bewusst erlebten, wenn auch nur passiv als Zuseher, als Kind, vor dem Fernseher oder mit Fremden im Zug, sind sie eine zutiefst persönliche Erinnerung.

Wie haben Sie den 11. September 2001 erlebt?

Welche einzelnen Bilder, welche Geschichten von diesem Tag werden Sie niemals vergessen? Wie haben Sie davon erfahren? Wie erlebten Sie die Zeit danach? Und was lösen die Bilder auch heute noch in Ihnen aus? Teilen Sie Ihre Erinnerungen im Forum! (aan, 10.9.2021)