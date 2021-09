Eigentlich hätte es schon im August erscheinen sollen, nun ist es endlich da: Das "World Update VI" für den Microsoft Flight Simulator steht Besitzern des Hauptspiels zur Verfügung. Das kostenlose Update beinhaltet grafische Verbesserung für diverse ikonische Bauwerke des deutschsprachigen Raums, also auch für Österreich.

Grafisches Update für Deutschland, Österreich, Schweiz

Unter anderem wurden für das DACH-Update des Microsoft Flight Simulator diverse Sehenswürdigkeiten in Wien überarbeitet, etwa das (in der Originalversion alles andere als authentische) Schloss Schönbrunn oder das Riesenrad im Prater. Auch österreichische Städte wie Graz oder Innsbruck haben eine Überarbeitung spendiert bekommen. Und das Stift Melk lässt sich nun ebenso schöner ansehen wie die Burg von Kufstein.

Foto: Microsoft

In Deutschland wurden unter anderem Großstädte wie Berlin, Köln und München, aber auch Leipzig, Halle oder Düsseldorf grafisch überarbeitet. Das Schloss Neuschwanstein wurde ebenfalls verschönert, und vor allem hat man an jenen Sehenswürdigkeiten gefeilt, die von Mutter Natur spendiert wurden: die Zugspitze, der Rhein, die Insel Helgoland und der Schwarzwald. In der Schweiz wurden ebenso diverse Burgen und Berge, aber auch zum Beispiel die Stadt Zürich grafisch überarbeitet.

Foto: Microsoft

Insgesamt wurden vier Flugplätze von Hand modelliert, bei 100 weiteren Flughäfen wurden Details hinzugefügt. In Summe wurden fast 200 Points of Interest (POI) grafisch verbessert, 100 neue POIs sind hinzugekommen. Und auch die Gebirgsketten der Alpen wurden überarbeitet.

Foto: Microsoft

Außerdem wurden zwei Discovery-Flights hinzugefügt, die einen Eindruck von der Region vermitteln. Vier "Bush Trips" zeigen "das Beste, was diese Länder zu bieten haben". Und in vier unterschiedlichen "Landing Challenges" können Hobbypiloten ihr Können auf die Probe stellen.

Für Besitzer des Microsoft Flight Simulator ist das Update gratis. Allerdings ist Bedingung für die Installation, dass sie die aktuelle Version des Hauptspiels installiert haben – wer das Spiel also länger nicht angerührt hat, sollte sich auf einen Download-Marathon gefasst machen. Installiert wird das Update, indem man innerhalb des Spiels auf den "Marktplatz"-Reiter klickt. (stm, 8.9.2021)