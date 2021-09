Mitreden: Graz wählt

438 Postings

Grazerinnen und Grazer: Warum ist die KPÖ in Ihrer Stadt so beliebt?

In weniger als drei Wochen finden in der steirischen Hauptstadt Wahlen statt. Neben der ÖVP sticht vor allem die Kommunistische Partei durch gute Umfragewerte heraus. Warum ist das so? Berichten Sie im Forum!