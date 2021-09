Neue Corona-Maßnahmen, Terrorprozess in Frankreich, globale Klimawandelsorgen – es gibt viel Stoff, sich aufzuregen und zu debattieren. Doch in Österreich beschäftigt dieser Tage mehr denn je der Zustand der Fußballnationalmannschaft. Nach Blamagen in der Qualifikation scheint die WM in Katar 2022 in weiter Ferne, und die Rufe nach einem neuen Trainer werden immer lauter. Wieso der Fußball die Österreicher und Österreicherinnen wieder so aufregt, wer schuld an der schlechten Leistung der Nationalelf ist und ob Trainer Franco Foda reif für den Rücktritt ist, das erklärt uns heute Philip Bauer. (red, 8.9.2021)

