Foto: Estée Lauder

Die Schriftstellerin und Aktivistin Amanda Gorman erreichte internationale Bekanntheit durch ihr Gedicht "We climb the Hill", das sie bei der Angelobung von Joe Biden als US-Präsident vortrug. Bei diesem Auftritt war sie in Prada gekleidet, nun macht sie mit einer weiteren Luxusmarke gemeinsame Sache: Der Kosmetikkonzern Estée Lauder verkündete, eine dreijährige Partnerschaft mit Amanda Gorman einzugehen. So wird die 23-Jährige ab Frühling 2022 in den Estée-Lauder-Kampagnen zu sehen sein. Als Teil der Partnerschaft hat sich der Konzern dazu verpflichtet, die Alphabetisierungsinitiative "Writing-Change" mit 3 Millionen US-Dollar zu unterstützen.

"Ich fühle mich geehrt, mit The Estée Lauder Companies zusammenzuarbeiten, um Veränderung durch Bildung anzuregen und eine Marke zu repräsentieren, die von einer so inspirierenden und mutigen Frau gegründet wurde", sagt Amanda Gorman zu der Partnerschaft. Und weiter: "Als weibliche Führungskraft hat Estée Lauder schon vor 75 Jahren die Gläserne Decke durchbrochen. In diesem Sinne freue ich mich, dass unsere Partnerschaft dazu beitragen wird, Frauen, Mädchen und alle Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren, Großartiges zu leisten, aufzurütteln, selbstbewusst zu sein und auf ihrem individuellen Weg den Takt anzugeben." (red, 8.9.2021)