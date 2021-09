Deutschland putzt auch Island weg, Rüdiger trifft zum 2:0 per Header. Foto: Imago/Koch

Am Ende seiner perfekten Neun-Punkte-Woche umarmte Hansi Flick im Regen von Reykjavik strahlend jeden einzelnen seiner Spieler. Drei Siege in sieben Tagen, ein Dutzend tolle Tore und endlich wieder Begeisterung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der Start des neuen Teamchefs ins Post-Löw-Zeitalter ist vortrefflich gelungen – auch wenn die Gegner noch kein internationales Format hatten.

Deutschland feierte am Mittwochabend in nordischer Kühle gegen Island ein ebenso ungefährdetes wie verdientes und überzeugend herausgespieltes 4:0 (2:0). Der Weg zur Endrunde in Katar 2022 ist auch angesichts der vorherigen Siege gegen Liechtenstein (2:0) und Armenien (6:0) bestens geebnet.

Serge Gnabry (5.) und Antonio Rüdiger (24.) bescherten ihrer Mannschaft mit frühen Toren im 100. deutschen WM-Qualifikationsspiel einen ruhigen Abend. Leroy Sane (56.) beendete die einzige ordentliche isländische Phase, Timo Werner (89.) setzte den Schlusspunkt.

Italiens Weltrekord

Europameister Italien ist auf dem Weg zur WM wieder voll in der Spur. Nach zwei Unentschieden zuletzt besiegte die Squadra Azzurra die Auswahl Litauens in Reggio nell' Emilia souverän mit 5:0 (4:0) und baute ihre Weltrekordserie auf 37 Spiele ohne Niederlage aus. England kassierte in Polen kurz vor Schluss den 1:1-Endstand (0:0), Spanien und Belgien feierten Erfolge.

Moise Kean von Juventus Turin war für Italien doppelt erfolgreich (11., 29.). Für die weiteren Treffer der Gastgeber sorgten Edgaras Utkus mit einem Eigentor (14.) sowie Giacomo Raspadori (24.) und Giovanni Di Lorenzo (54.).

Mit 14 Punkten aus sechs Spielen rangiert die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini in Gruppe C klar an der Tabellenspitze. Die Schweiz liegt nach dem 0:0 in Nordirland sechs Punkte zurück, hat aber zwei Spiele weniger absolviert.

Schwedens erste Niederlage

Vize-Europameister England kam im Topduell der Gruppe I in Polen über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus und verpasste einen Big Point. Harry Kane entschied das Duell der Superstürmer gegen Bayern-Star Robert Lewandowski zwar für sich, indem er in Warschau zur Gäste-Führung traf (80.) – dafür gelang Damian Szymanski (90.+2) der späte Ausgleich.

Mit 16 Punkten aus sechs Spielen führen die Engländer die Gruppe I trotz der nicht mehr makellosen Bilanz weiter souverän an. Polen (11) verlor den Play-off-Platz zwei an Albanien (12), das 5:0 (1:0) gegen San Marino gewann.

Ex-Weltmeister Spanien gab sich derweil keine Blöße. Das Team von Chefcoach Luis Enrique gewann im Kosovo mit reichlich Mühe 2:0 (1:0) und nutzte den Patzer der Schweden, die in Griechenland mit 1:2 (0:0) verloren.

Pablo Fornals (32.) und Ferran Torres (90.) trafen für Spanien, das die Gruppe B mit 13 Zählern anführt. Trotz ihrer ersten Niederlage haben die Schweden, die zwei Spiele weniger als der Tabellenführer absolviert haben, mit neun Punkten weiterhin Chancen auf das direkte WM-Ticket.

Belgien liegt nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg im russischen Kasan gegen Belarus mit 16 Punkten unangefochten auf Platz eins der Gruppe E. Dennis Praet (33.) sorgte für den entscheidenden Treffer der Belgier. Nach sechs Partien liegen die "Roten Teufel" neun Punkte vor dem ärgsten Verfolger Tschechien, das jedoch ein Spiel weniger absolviert hat. (sid, red, 8.9.2021)

Fußball-Ergebnisse WM-Qualifikation für 2022, 6. Runde

Gruppe B

Griechenland – Schweden 2:1 (0:0) Tore: Bakasetas (62.), Pavlidis (78.) bzw. Quaison (80.)

Kosovo – Spanien 0:2 (0:1) Tore: Fornals (32.), Ferran Torres (90.)

Gruppe C:

Italien – Litauen 5:0 (4:0) Tore: Kean (11., 29.), Utkus (14./Eigentor), Raspadori (24.), Di Lorenzo (54.)

Nordirland – Schweiz 0:0

Gruppe E:

Belarus – Belgien 0:1 (0:1) Tor: Praet (33.)

Wales – Estland 0:0

Gruppe I:

Albanien – San Marino 5:0 (1:0) Tore: Manaj (32.), Laci (58.), Broja (61.), Hysaj (68.), Uzuni (80.)

Ungarn – Andorra 2:1 (2:0) Tore: Ad. Szalai (9./Elfmeter), Botka (18.) bzw. Llovera (82.)

Polen – England 1:1 (0:0) Tore: Szymanski (92.) bzw. Kane (72.)

Gruppe J:

Armenien – Liechtenstein 1:1 (1:0) Tore: Mchitarijan (45.+5/Elfmeter) bzw. N. Frick (80.)

Nordmazedonien – Rumänien 0:0

Island – Deutschland 0:4 (0:2) Tore: Gnabry (4.), Rüdiger (24.), Sane (56.), Werner (89.)