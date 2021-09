Nach der Fütterung mit Spezialmilch liegt ein verwaister Graukopf-Flughund auf einer "Mutterrolle", nuckelt an einem Schnuller und wird von der Tierpflegerin Bev in der Hand gehalten. Das Tier war drei Wochen alt, als man es in Melbourne, Australien, auf dem Boden fand und in ein Tierheim brachte.

Graukopf-Flughunde, die im Osten Australiens beheimatet sind, werden durch Hitzestress und die Zerstörung ihres Lebensraums in den Wäldern bedroht, wo sie eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung von Samen und der Bestäubung spielen. Sie kommen auch mit Menschen in Konflikt, verfangen sich in Netzen und Stacheldraht und erleiden Stromschläge an Stromleitungen. Mit acht Wochen wird das Jungtier an Früchte und dann an Eukalyptusblüten gewöhnt. Nach einigen Monaten wird es in eine Kinderkrippe aufgenommen, um seine Flugfähigkeit zu verbessern, bevor es in die Nähe der Fledermauskolonie Yarra Bend in Melbourne gebracht wird, wo es schließlich ausgewildert werden soll.