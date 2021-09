Die Wiener Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Bei einem Zimmerbrand in der Favoritner Quellenstraße ist in der Nacht auf Donnerstag eine Person ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Wiener Berufsfeuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand, Flammen schlugen aus den Fenstern beider Seiten. Im Zuge der Löscharbeiten wurde im Inneren der Wohnung ein toter Mann entdeckt. Vier Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Kurz vor Mitternacht war der Brand unter Kontrolle, hieß es seitens der Feuerwehr.

Durch das Feuer waren das Stiegenhaus und einige weitere Wohnungen stark verraucht, die Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr unter Atemschutz von außen und vom Stiegenhaus aus verrichtet. Vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden von der Berufsrettung Wien behandelt. In der Brandwohnung fanden sich auch Gasflaschen, die wegen der Explosionsgefahr geborgen, ins Freie gebracht und anschließend gekühlt wurden.

Noch die ganze Nacht hindurch kam es zu zahlreichen Anrufen bei der Feuerwehr, weil der Brandgeruch bis in die angrenzenden Bezirke, Wieden und Margareten wahrnehmbar war, sagte Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien zur APA. Die Brandursache sei derzeit Gegenstand von Ermittlungen. (APA, 9.9.2021)