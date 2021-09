Die FFP2-Masken-Pflicht kommt wieder, es gilt ein Stufenplan, und erstmals gibt es Unterschiede für Geimpfte und Ungeimpfte: So will die Bundesregierung die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen. Einige Experten und Expertinnen bezweifeln allerdings, dass diese Maßnahmen wirklich greifen. Wieso die neuen Regeln nicht nur an den Kontrollen scheitern könnten, warum der Druck auf Ungeimpfte nicht stärker erhöht wird und ob eine ordentliche Kampagne die Impfmotivation der Österreicherinnen und Österreicher wieder ankurbeln könnte, darüber sprechen wir mit Gabriele Scherndl, Eja Kapeller und Gerald John. (red, 9.9.2021)

