Er ist eine der schillerndsten Figuren der Kunstwelt: Ausgerechnet in Martin Hos Kleinem Haus der Kunst eröffnet Johann König jetzt eine Dependance in Wien. Warum das?

In Berlin betreibt er ein Kunstzentrum in einer ehemaligen Kirche, in Wien mietet er sich in Martin Hos Kleinem Haus der Kunst ein, dem ehemaligen Novomatic-Forum: Kunst-Zampano Johann König geht verlässlich seine eigenen Wege. Der Sohn des berühmten Ausstellungsmachers Kasper König verlor mit elf Jahren beinahe sein gesamtes Sehvermögen; als er vor zwanzig Jahren seine erste Galerie eröffnete, schüttelten viele nur den Kopf. Heute ist König drauf und dran, Deutschlands berühmtester Galerist zu werden.

Standard-Kulturchef Stephan Hilpold spricht mit Johann König über seine Wiener Pläne und wie er als Insider die Kunstwelt sieht. Königs erste Ausstellung in Wien eröffnet übrigens am 7. Oktober und wird zeitgenössischen Bildhauerinnen gewidmet sein.