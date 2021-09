Überraschend viele Neuerungen in überraschender neuer Testversion – Android 12.1 offenbar parallel schon in Entwicklung

Eigentlich sollte mit der Beta 4 Schluss sein. So sah es der offizielle Zeitplan für Android 12 bis vor kurzem vor. Nur mehr ein Release Candidate sollte knapp vor der Freigabe der neuen Softwaregeneration an Tester geliefert werden, dessen Aufgabe es üblicherweise ist, praktisch deckungsgleich mit der finalen Version zu sein. Davon ist man derzeit aber offenbar noch ein Stück entfernt, also gibt es stattdessen nun eine weitere Beta – und zwar noch dazu eine mit überraschend vielen Neuerungen.

Suche

Die Android 12 Beta 5 führt eine systemweite lokale Suche für das Smartphone ein. Diese kann also die Inhalte unterschiedlicher Apps durchsuchen, dann etwa zuletzt besuchte Webseiten neben den eigenen Kontakten oder auch einzelne Chat-Verläufe oder Einstellungen zum Schnellzugriff bieten. Ganz überraschend kommt diese Neuerung allerdings nicht, immerhin ist der zugehörige Infrastrukturdienst ein zentraler Bestandteil von Android 12. Google ist nur reichlich spät dran, das zugehörige User-Interface zu integrieren.

Android 12 Beta 5. Foto: Proschofsky / STANDARD

Zu finden ist diese neue Suchfunktion oberhalb der App-Liste, wo schon jetzt ein entsprechendes Feld zu finden war. Allerdings war dieses bisher mit einer Google-Suche kombiniert, während die neue Lösung wirklich komplett lokal sucht und so die Ergebnisse nicht vermischt. In einem kurzen Test zeigt sich denn auch, dass sie damit vor allem eines ist: erheblich flotter. Optional ist es möglich, an dieser Stelle künftig immer automatisch die Tastatur einblenden zu lassen, um die lokale Suche noch einfacher nutzbar zu machen.

Mit heißer Nadel gestrickt

Eigentlich sollte man so spät im Release-Zyklus keine solch großen Änderungen mehr erwarten, aber für oberflächliche Neuerungen macht Google dieses Mal generell eine Ausnahme – zumal diese ohnehin auch sonst laufend über den Play Store aktualisiert werden und so kein Kernbestandteil von Android 12 sind. So gibt es denn auch noch andere optische Änderungen – allen voran ein komplettes Redesign der Taschenrechner- und Uhren-Apps im neuen "Material You"-Look. Apropos: Passend dazu gibt es auch neue Uhren-Widgets, die das neue Widget-System von Android 12 verwenden und natürlich ebenfalls anders aussehen.

Doch auch am Homescreen wurde weiter gefeilt, das fix positionierte "At a Glance"-Widget, das verschiedene Informationen versammelt, wurde weiter nach oben gerückt. Gleichzeitig zeigt sich hier auch, dass die Beta weiterhin einige Bugs aufweist, die Einstellungen für dieses Widget sind nämlich derzeit defekt, und es fehlen auch noch einige Funktionalitäten. Das könnte aber wie gesagt über ein App-Update nachgereicht werden.

Feedback: angekommen

An anderer Stelle zeigt Google, dass man durchaus in der Lage ist, auf Feedback zu hören, gibt es doch nun am Lockscreen einen Schnellzugriff auf die Gerätesteuerung und die im Wallet gespeicherten Karten – beides Funktionen, die mit Android 11 über das Ausschaltmenü zu finden waren, für Android 12 dort aber wieder gestrichen wurden. Der stattdessen vorgeschlagene Weg über die Schnelleinstellungen war vielen zu umständlich. Generell wurde das Layout des Lockscreens noch einmal leicht angepasst.

Taschenrechner und die Uhren-App im Material-You-Design. Die Farbgestaltung richtet sich dabei nach dem gewählten Hintergrundbild. Screenshots: Proschofsky / STANDARD

Abzuwarten bleibt hingegen, wie es nun im Zeitplan weitergeht. Google bezeichnet die Beta 5 als letzte Testversion, was bedeuten würde, dass man den gewohnten Release Candidate auslässt. Gleichzeitig ist die Rede davon, dass die stabile Version "in den kommenden Wochen" folgen soll, was nicht gerade so klingt, als würde dieser Termin sehr nahe sein. Insofern erscheint eine Veröffentlichung Anfang Oktober oder frühestens Ende September als realistisch. Entsprechend sollten Interessierte auch nicht überrascht sein, wenn es vielleicht doch noch eine allerallerallerletzte Testversion dazwischen gibt – etwa eine Android 12 Beta 5.1. Wer sich fragt, was Android 12 alles so Neues bringt, zumindest was die strukturellen Neuerungen – also von Basisverbesserungen über Privacy, Sicherheit und neue Schnittstellen für App-Entwickler – anbelangt, sind wir an anderer Stelle dieser Frage schon sehr ausführlich nachgegangen.

Android 12.1

Apropos kommende Versionen: Parallel dazu sind Hinweise aufgetaucht, dass die nächste Android-Version früher als erwartet folgen könnte. In einer Diskussion rund um einen Codebeitrag von Google ist die Rede von "sc-v2", was eine Referenz auf den inoffiziellen Codenamen von Android 12 ist – Snow Cone. Zudem wird dabei auch ein neuer API-Level (32) erwähnt, Google dürfte hier also noch einmal Änderungen an Programmierschnittstellen vorgenommen haben. In den vergangenen Jahren waren solche API-Sprünge den großen, jährlichen Versionsupdates vorbehalten – ein weiterer Hinweis, dass es angesichts der vielen Änderungen für Google zeitlich ziemlich eng mit der Fertigstellung von Android 12 geworden sein könnte, sodass die Release nun später als sonst im Jahr kommt. Zuletzt hatte man immer Anfang August oder September als Termin gewählt. Jedenfalls weist all das darauf hin, dass vor dem nächstjährigen Android 13 noch ein Android 12.1 folgen dürfte. Es wäre damit zum ersten Mal seit Android 8 "Oreo", dass es so ein größeres Zusatzupdate mitten im Releasezyklus gibt.

Doch zurück zur aktuellen Realität: Die Android 12 Beta 5 gibt es wie gewohnt für alle derzeit noch unterstützten Google-Smartphones ab dem Pixel 3, erstmals zählt dazu auch das unlängst vorgestellte Pixel 5a. Parallel dazu arbeiten einige Dritthersteller an eigenen Beta-Updates für einzelne ihrer Geräte. (Andreas Proschofsky, 9.9.2021)