Am Dienstag, dem 14. September, jährt sich der Geburtstag von Alexander von Humboldt zum 252. Mal. In Andenken an den wohl bekanntesten Amazonas-Forscher und aufgrund der horrenden Bedrohung des tropischen Regenwalds durch den Menschen wurde im Jahr 1989 an diesem Tag von der Umweltschutzorganisation WWF der Internationale Tag der Tropenwälder ins Leben gerufen.

Regenwälder sind überall auf der Welt zu finden und bringen das Ökosystem der Erde ins Gleichgewicht. Sie sind außerdem ein wesentlicher Faktor im Kampf gegen den Klimawandel, und doch sind sie in all ihrer Vielfalt und Wichtigkeit unter anderem durch die großflächige Rodung für landwirtschaftliche Nutzung so bedroht wie nie zuvor. Aber wo befindet sich eigentlich das größte zusammenhängende Gebiet Regenwald, und was sind Epiphylle? Machen Sie das Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Waren Sie schon einmal in einem tropischen Regenwald unterwegs? Was fasziniert Sie am meisten rund um dieses Thema? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 13.9.2021)