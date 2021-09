Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat Details zum steirischen Klimaticket präsentiert. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Das Klimaticket wird für ein Jahr Nutzungsdauer im Gebiet des steirischen Verkehrsverbunds 588 Euro kosten – dies teilten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) am Donnerstag mit. Wenn es übertragbar genutzt wird, kommt es auf 688 Euro. Für Senioren ab 65, junge Menschen unter 26 Jahren und Behinderte kostet es 441 Euro, ist dann aber nicht übertragbar. Gültig ist es ab 1. Jänner 2022, der Vorverkauf startet am 1. Dezember.

Schützenhöfer dankte ausdrücklich der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler für die Realisierung, aber "noch mehr dem steirischen Verkehrsreferenten Anton Lang". Wenn erst einmal Semmering- und Koralmtunnel fertig seien, dann würden noch mehr Menschen "umsteigen".

Mehr Fahrangebote

Lang kündigte an, dass man in den nächsten Jahren auch mehr Angebot in Form von Zügen und Bussen zur Verfügung stellen müsse. "Wir haben die Fahrgastzahlen vor Corona bei weitem noch nicht erreicht", sagte der Verkehrsreferent. Bei Befragungen sei herausgekommen, dass Passagiere in erster Linie schnell und sicher befördert werden wollten, die Kostenfrage sei erst an zweiter Stelle genannt worden. "Nun können wir ein Jahresticket anbieten, das pro Monat auf nur 49 Euro kommt", erklärte Lang.

Im Klimaticket enthalten sind alle steirischen Verkehrsverbundzonen für Züge, Tram und Busse, in Graz inklusive Schlossbergbahn. Dazu kommen die Tariferweiterungsgebiete, die nach Radstadt beziehungsweise Tamsweg in Salzburg, nach Szentgotthárd in Ungarn und nach Oberwart im Burgenland führen.

27.000 Klimatickets erwartet

Angepeilt ist in der Steiermark vorerst der Verkauf von rund 27.000 Klimatickets. Sollten mehr verkauft werden, "freut es uns – und wir nehmen noch mehr Geld in die Hand als die dafür vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel", versicherte der Verkehrsreferent. Alle anderen Tarifangebote würden bestehen blieben, etwa die Graz Card der Graz Linien oder das Topticket für Studierende. Auch eine Ratenzahlung in bis zu zehn Monatsraten sei möglich.

Der Vorverkauf erfolge bei den Verkaufsstellen des Verkehrsverbundes, der Graz Linien, dem Center der Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG) in Kapfenberg und im Bürgerservicebüro Leoben. Lang hofft bei den übertragbaren Tickets auch auf Firmen – "diese können die Tickets ja den Mitarbeitern zur Verfügung stellen".

"Einstiegsdroge" zum Nutzen der Öffis

Am Klimaticket führe nun kein Weg mehr vorbei, zeigten sich die Politiker sowie der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Steiermark, Peter Gspaltl, überzeugt. Eine Sieben-Zonen-Jahreskarte etwa für eine Strecke von Leoben nach Graz kostete bisher 1.626 Euro, rechnete Lang vor. Bei einem Preis von 588 Euro für das Klimaticket spare man sich 1.038 Euro. Wer in diesem Jahr bereits Jahrestickets gekauft habe, könne beruhigt sein. Bei Karten ab zwei Tarifzonen bleibe die Laufzeit aufrecht. Das Ticket werde automatisch zum Klimaticket, man müsse gar nichts machen, sagte Gspaltl, der das Klimaticket als eine Art "Einstiegsdroge" zum Nutzen der Öffis bezeichnete. (APA, 9.9.2021)